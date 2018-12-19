«Нет вопросов к президенту»: обманувший ФСО рыбный бизнесмен рассказал о жизни после разговора с Путиным

Источник: Daily Storm

14 декабря 2017 года руководитель и совладелец Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб прославился на всю страну. Мужчина, пробравшись через «кордоны» ФСО, под видом журналиста издательства «Потребитель» пришел на пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Предприниматель посетовал на завышенные цены на рыбу. По его словам, из-за этого банкротятся предприятия, в том числе и его комбинат. Через год после инцидента Daily Storm пообщался с Михаилом Зубом и узнал, что он смог продвинуть в Росрыболовстве инновационную разработку, которая должна увеличить объем добычи рыбы в шесть раз, а после многолетнего простоя предприятие бизнесмена вновь будет запущено летом 2019 года.

Михаил Зуб стал одной из самых неоднозначных и обсуждаемых персон, появившихся на пресс-конференции президента 2017 года. Никто не ожидал, что мужчина окажется не журналистом, а совладельцем Мурманского рыбокомбината.

«Делайте со мной что хотите. Да, я сюда пришел незаконно!» — чистосердечно признался владелец завода во время диалога с президентом.

Зал охнул от такого заявления, а в СМИ новость о госте, которого принесла нелегкая, разошлась с пометкой «молния». Daily Storm не стал исключением — тогда мы выяснили, что комбинат находится в долгах. Задолженность превышала 78 миллионов рублей. Сам же бизнесмен подавал иск в отношении Дмитрия Медведева. 1 сентября 2014 года Михаил Зуб направил заявление в Верховный суд РФ для признания недействительным 778-го постановления правительства.

На самой пресс-конференции в 2017 году Зуб рассказал президенту о том, что мурманский рыбный промысел находится в упадке. Мужчина спросил Путина о ценах на рыбу. По словам бизнесмена, в регионе она должна стоить не дороже курицы, а в России нужно изменить принцип ценообразования.

Новость Японская газета похвалила рыбную отрасль в России

Но сейчас, в 2018 году, у Михаила Зуба нет вопросов к Владимиру Путину: «Завтра [20 декабря] я не окажусь на мероприятии, потому что у меня нет вопросов к президенту. Все вопросы, которые у меня были, он решил. У меня нет необходимости ехать на мероприятие», — отвечает Зуб на вопрос Daily Storm о том, чтобы он спросил на пресс-конференции 2018 года у главы государства.

Михаил Зуб рассказывает, что после конференции у него состоялись 24 встречи с чиновниками из Минсельхоза и Росрыболовства. Последняя прошла в понедельник, 14 декабря. «Общались с Ильей Шестаковым [замминистра сельского хозяйства]. Обсуждали вопрос относительно введения новых технологий по типу судов с РСВ-танками [наливные танки с системой охлаждения забортной водой, работают по принципу аквариума]. Мы говорили не с позиции Мурманского рыбокомбината, а с точки зрения модели в целом, — делится Зуб, отмечая: — С нами общаются на всех государственных уровнях, говорят по существу. Работа идет, решается вопрос относительно целого пакета документов. Думаю, что в течение ближайших пяти лет сфера рыболовства стабилизируется».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JjMVuDEzSHc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Зуба, введенные Мурманским рыбокомбинатом новые технологии работы с живорыбными судами и поставки живой рыбы на берег увеличат рост производительности в шесть раз, а рост налоговой отдачи — в пять раз. «Российский блок добычи — это суда класса БМРТ [большой морозильный рыболовный траулер]. В сутки такие поднимают на борт 100 тонн рыбы. Технология, по которой работаем мы, — это судна с РСВ-танками. За сутки могут принять 600 тонн».

Принцип работы следующий, объясняет предприниматель. В море выставляются специальные кошельки. Затем через них закачивается рыба в судно, которое представляет собой плавучий аквариум. Затем корабль идет к берегу, где подключается к трубам перерабатывающего комбината. Через них живая рыба попадает прямиком в цеха. Зуб утверждает, что данную технологию проверили в Росрыболовстве и признали ее эффективность.

Читайте также О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

Однако не все так радужно. Перед тем как позвонить бизнесмену, мы зашли в «СПАРК-Интерфакс» и обратили внимание на то, что АО «Мурманский рыбокомбинат» пока работает в убыток. Так, по данным базы, за второй квартал 2018 года компания потеряла 14,5 миллиона рублей, годом ранее эта цифра составила 19,5 миллиона рублей. Но и здесь Зуб смотрит на ситуацию с позитивом:

«Мы перерабатывали норвежскую рыбу. С 2014 года комбинат не работает из-за продуктового эмбарго. Отрицательное сальдо получилось из-за того, что мы построили специальный цех для работы с живой рыбой. Терминал стоил 100 миллионов рублей, но он не эксплуатируется, потому что нет живой рыбы. Поэтому провели эмиссию акций. Через нее входят деньги, на которые будет приобретено судно с РСВ-танками, — говорит Зуб. — Если с божьей, в свете последнего совещания, помощью мы получим все документы, то сразу приобретем судно. И к июню-июлю [2019-го] сможем выйти на реальную работу».

Зуб считает, что такой метод может применяться и в других акваториях. «Мы говорили с Шестаковым о том, что отработаем пилотный проект, покажем эффективность, чтобы потом перенести ее на другие бассейны».

Но про самих чиновников и реакцию после пресс-конференции Путина Михаил Зуб особо не говорит.

«Чиновники — это нормальные люди, с которыми складываются отношения, если к ним относятся подобающе. Кто-то согласен с моим поступком, кто-то нет. Но мы хотели достучаться, мы достучались. Получили обратную связь, а дальше идет рутинная работа», — заключает предприниматель.