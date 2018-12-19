«Нет вопросов к президенту»: обманувший ФСО рыбный бизнесмен рассказал о жизни после разговора с Путиным
В 2017 году Михаил Зуб пробрался на
В 2017 году Михаил Зуб пробрался на
14 декабря 2017 года руководитель и совладелец Мурманского рыбокомбината Михаил Зуб прославился на всю страну. Мужчина, пробравшись через «кордоны» ФСО, под видом журналиста издательства «Потребитель» пришел на
Михаил Зуб стал одной из самых неоднозначных и обсуждаемых персон, появившихся на
Зал охнул от такого заявления, а в СМИ новость о госте, которого принесла нелегкая, разошлась с пометкой «молния». Daily Storm не стал исключением — тогда мы выяснили, что комбинат находится в долгах. Задолженность превышала 78 миллионов рублей. Сам же бизнесмен подавал иск в отношении Дмитрия Медведева. 1 сентября 2014 года Михаил Зуб направил заявление в Верховный суд РФ для признания недействительным 778-го постановления правительства.
Но сейчас, в 2018 году, у Михаила Зуба нет вопросов к Владимиру Путину: «Завтра [20 декабря] я не окажусь на мероприятии, потому что у меня нет вопросов к президенту. Все вопросы, которые у меня были, он решил. У меня нет необходимости ехать на мероприятие», — отвечает Зуб на вопрос Daily Storm о том, чтобы он спросил на
Михаил Зуб рассказывает, что после конференции у него состоялись 24 встречи с чиновниками из Минсельхоза и Росрыболовства. Последняя прошла в понедельник, 14 декабря. «Общались с Ильей Шестаковым [замминистра сельского хозяйства]. Обсуждали вопрос относительно введения новых технологий по типу судов с
По словам Зуба, введенные Мурманским рыбокомбинатом новые технологии работы с живорыбными судами и поставки живой рыбы на берег увеличат рост производительности в шесть раз, а рост налоговой отдачи — в пять раз. «Российский блок добычи — это суда класса БМРТ [большой морозильный рыболовный траулер]. В сутки такие поднимают на борт 100 тонн рыбы. Технология, по которой работаем мы, — это судна с
Принцип работы следующий, объясняет предприниматель. В море выставляются специальные кошельки. Затем через них закачивается рыба в судно, которое представляет собой плавучий аквариум. Затем корабль идет к берегу, где подключается к трубам перерабатывающего комбината. Через них живая рыба попадает прямиком в цеха. Зуб утверждает, что данную технологию проверили в Росрыболовстве и признали ее эффективность.
Однако не все так радужно. Перед тем как позвонить бизнесмену, мы зашли в «СПАРК-Интерфакс» и обратили внимание на то, что АО «Мурманский рыбокомбинат» пока работает в убыток. Так, по данным базы, за второй квартал 2018 года компания потеряла 14,5 миллиона рублей, годом ранее эта цифра составила 19,5 миллиона рублей. Но и здесь Зуб смотрит на ситуацию с позитивом:
«Мы перерабатывали норвежскую рыбу. С 2014 года комбинат не работает
Зуб считает, что такой метод может применяться и в других акваториях. «Мы говорили с Шестаковым о том, что отработаем пилотный проект, покажем эффективность, чтобы потом перенести ее на другие бассейны».
«Чиновники — это нормальные люди, с которыми складываются отношения, если к ним относятся подобающе.
Читайте также: