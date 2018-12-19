Аль-Фалех объяснил снижение цен на нефть спекуляциями на рынке и призвал подождать

Источник: AP 2018

«С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать. Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешения на экспорт нефти Ирана, торговые трения между США и Китаем. Это также включает многие спекулятивные моменты — инвесторы закрывают свои позиции в нефти. Мы в ОПЕК+ не принимаем это близко к сердцу. Мы следим за базовыми тенденциями. Я на 100% уверен, что мы стабилизируем баланс на рынке в 2019 году», — сказал министр.

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«Решение, которое мы приняли в Вене, оно сбалансировано и оно очень сильное, оно приведет спрос и предложение к балансу. Запасы нефти уже начали снижаться в последние пару недель», — добавил аль-Фалех.

По его мнению, уже к концу первого квартала запасы нефти снизятся.