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17:44 (мск), источник: ТАСС

Аль-Фалех объяснил снижение цен на нефть спекуляциями на рынке и призвал подождать

ЭР-РИЯД, 19 декабря. /ТАСС/. Снижение цены нефти до $57 за баррель объясняется временными спекулятивными процессами, которые происходят на рынке, а также под действием геополитических процессов. Однако решение ОПЕК+ позволит стабилизировать рынок, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Источник: AP 2018

«С тем, что сейчас происходит на рынке нефти, нужно просто подождать. Сейчас нефть находится под действием многих нефундаментальных факторов и процессов, включая разрешения на экспорт нефти Ирана, торговые трения между США и Китаем. Это также включает многие спекулятивные моменты — инвесторы закрывают свои позиции в нефти. Мы в ОПЕК+ не принимаем это близко к сердцу. Мы следим за базовыми тенденциями. Я на 100% уверен, что мы стабилизируем баланс на рынке в 2019 году», — сказал министр.

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«Решение, которое мы приняли в Вене, оно сбалансировано и оно очень сильное, оно приведет спрос и предложение к балансу. Запасы нефти уже начали снижаться в последние пару недель», — добавил аль-Фалех.

По его мнению, уже к концу первого квартала запасы нефти снизятся.

ОПЕК и ключевые страны — производители нефти, не входящие в картель, 7 декабря договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, чтобы избежать переизбытка предложения из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана. Планируется, что страны ОПЕК сократят добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, остальные — на 400 тыс. баррелей. Россия, в частности, снизит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки. Соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

Предпраздничное падение: нефть пока не оценила соглашение ОПЕК+
Во время загрузки произошла ошибка.
17:57 (мск)© Ньюстюб
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