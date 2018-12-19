Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дом-дворец и иномарки: Гусман об имуществе Маслякова
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
4 мысленных приема, которые помогут удержаться от переедания
Фильм, собравший в России за одни выходные 310 млн руб.
Поможет ли личное банкротство не платить ипотеку
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
«Не знаю, на что теперь жить»: омская вице-губернатор об отставке
Причина смерти юмориста Асомова уже известна
Помогала насильникам: в деле дознавательницы есть соучастница
В РФ отчитали Скабееву за «крикливую врушку»
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Умер актер Олег Мартьянов
Кравчук: при оккупации Украины РФ не станет за год
За что изнасиловали дознавательницу из Уфы - версия адвоката
Тимошенко сказала, что делать с бегущими из страны
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен Воробьев
Япония выразила протест Российской Федерации
Фоторепортажи
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
18Погромы в Париже
16:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс евро превысил 77 рублей

Курс евро поднялся выше 77 руб./€ впервые с 9 ноября. На торгах на Московской бирже по состоянию на 16:05 евро вырос на 60 коп., до 77,02 руб./€. Доллар торгуется на уровне 67,5 руб./$.

ЦБ: $ 67.1121   +0.37 € 76.4742   +0.70 ММВБ: $ 67.6425   +0.36 € 77.1875   +0.76
Источник: Reuters

Накануне, 18 декабря, евро превысил 76 руб. Нефть, тем временем, снижается — стоимость февральского фьючера Brent упала ниже $57 за баррель.

Следите за развитием темы Падение курса рубля
 Греф рассказал о «большом убытке» в Сбербанке
Мединского попросили «положить конец лжи Запашного»
Киев анонсировал новый поход кораблей через Керченский пролив
Обманувший ФСО бизнесмен поведал о жизни после общения с Путиным
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Алана Мамаева: Гигантские деньги сносят футболистам голову
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Музыканты The Beatles и Rolling Stones выступили вместе (видео)
В Нью-Йорке обанкротился легендарный ресторан «Русский самовар»
Спорт
Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО Вспоминаем главные футбольные события 2018 года
Hi-Tech
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото) Конспирологи не дремлют.
Авто
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой) В течение года более 30 человек похищали из автосалонов и у лизинговых компаний Подмосковья автомобили премиум-класса
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Дети
Беременная Порошина придумала жениха-иностранца и оплатила роддом Журналисты выяснили, что 45-летняя актриса специально скрывает отца своего пятого ребенка
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь