Курс евро превысил 77 рублей
Курс евро поднялся выше 77 руб./€ впервые с 9 ноября. На торгах на Московской бирже по состоянию на 16:05 евро вырос на 60 коп., до 77,02 руб./€. Доллар торгуется на уровне 67,5 руб./$.
Курс евро поднялся выше 77 руб./€ впервые с 9 ноября. На торгах на Московской бирже по состоянию на 16:05 евро вырос на 60 коп., до 77,02 руб./€. Доллар торгуется на уровне 67,5 руб./$.
Накануне, 18 декабря, евро превысил 76 руб. Нефть, тем временем, снижается — стоимость февральского фьючера Brent упала ниже $57 за баррель.