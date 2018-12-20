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10:34 (мск), источник: ТАСС

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года

Первую строчку в рейтинге занимают работники IT-сферы, вторую — специалисты в сфере транспорта и логистики.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работники сферы IT, транспорта и логистики, а также производства возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам 2018 года, сообщает в четверг пресс-служба сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru.

Первую строчку высокооплачиваемых сотрудников по итогам уходящего года заняли работники IT-сферы. Их средняя зарплата колеблется от 48 тыс. рублей в Казани до 84 тыс. рублей в Москве.
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Вторую позицию в рейтинге занимают работники в сфере транспорта и логистики. Этим специалистам предлагают от 40 тыс. рублей до 70 тыс. рублей в зависимости от региона. Третьими в рейтинге стали работники сферы производства со средней заработной платой от 40 тыс. рублей до 66 тыс. рублей.

Меньше всего платят специалистам в сфере маркетинга и рекламы — от 30 тыс. рублей в Казани до 54 тыс. рублей в Москве, выяснили специалисты портала.

Согласно информации Rabota.ru, наибольший рост заработных плат произошел в этом году в сфере IT — на 7,3%. В медицине и фармацевтике заработные платы выросли на 6,7%. У специалистов в сфере маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики зарплаты выросли на 6%, свидетельствуют данные портала Rabota.ru. Меньше всего оклад увеличился у банковских работников и специалистов в сфере строительства — на 3,1% и 3,8% соответственно.

Прогнозы кадрового спроса

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Аналитики сервиса Rabota.ru прогнозируют, что в наступающем году будет наблюдаться высокий спрос на работников в розничной торговле, цифровом ретейле, фэшн-ретейле, на водителей, работников складов, официантов и поваров.

«Кадровый голод сохранится в IT и digital-сегменте, где особенно не хватает профессиональных и разбирающихся сотрудников почти во всех направлениях», — говорится в исследовании.

В наступающем году будет наблюдаться переизбыток офисных работников, в том числе бухгалтеров, юристов и экономистов, добавили в пресс-службе Rabota.ru.

Исследование проводилось на основе данных Rabota.ru — более 10 млн резюме, около 200 тыс. активных вакансий.

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