Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии 2018 года
Первую строчку в рейтинге занимают работники
Первую строчку в рейтинге занимают работники
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Работники сферы IT, транспорта и логистики, а также производства возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых сотрудников по итогам 2018 года, сообщает в четверг
Вторую позицию в рейтинге занимают работники в сфере транспорта и логистики. Этим специалистам предлагают от 40 тыс. рублей до 70 тыс. рублей в зависимости от региона. Третьими в рейтинге стали работники сферы производства со средней заработной платой от 40 тыс. рублей до 66 тыс. рублей.
Меньше всего платят специалистам в сфере маркетинга и рекламы — от 30 тыс. рублей в Казани до 54 тыс. рублей в Москве, выяснили специалисты портала.
Согласно информации Rabota.ru, наибольший рост заработных плат произошел в этом году в сфере IT — на 7,3%. В медицине и фармацевтике заработные платы выросли на 6,7%. У специалистов в сфере маркетинга и рекламы, а также транспорта и логистики зарплаты выросли на 6%, свидетельствуют данные портала Rabota.ru. Меньше всего оклад увеличился у банковских работников и специалистов в сфере строительства — на 3,1% и 3,8% соответственно.
Аналитики сервиса Rabota.ru прогнозируют, что в наступающем году будет наблюдаться высокий спрос на работников в розничной торговле, цифровом ретейле,
«Кадровый голод сохранится в IT и
В наступающем году будет наблюдаться переизбыток офисных работников, в том числе бухгалтеров, юристов и экономистов, добавили в
Исследование проводилось на основе данных Rabota.ru — более 10 млн резюме, около 200 тыс. активных вакансий.