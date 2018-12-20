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09:27 (мск), источник: Ведомости

Нефть подешевела после решения ФРС поднять ставку

Котировки эталонных сортов нефти на торгах в четверг снизились после вчерашнего решения ФРС США поднять учетную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25−2,50% годовых. Котировки нефти Brent и WTI остаются у минимумов более чем годичной давности.

ЦБ: $ 67.1121   +0.37 € 76.4742   +0.70 ММВБ: $ 67.2900   -0.17 € 76.8250   +0.03
Источник: AP 2018

На 8.50 мск цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures упала почти на $1 (1,7%) до $56,30 за баррель, февральские фьючерсы на WTI на NYMEX упали на $1,1 до $47,09 за баррель.

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Решение ФРС поднять учетную ставку было ожидаемым. Однако регулятор ухудшил прогноз на 2019 г., снизив оценку роста ВВП и потребительских цен и запланировав два повышения ставки вместо трех.

Накануне минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 000 баррелей, а запасы бензина выросли на 1,77 млн баррелей, запасы дистиллятов упали на 4,24 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 000 баррелей, напоминает «Интерфакс».

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на минувшей неделе подскочили на 1,09 млн баррелей. Добыча нефти не изменилась и составляет 11,6 млн баррелей в сутки. Нефтяной импорт повысился на 30 000 баррелей в сутки до 7,42 млн б/с, экспорт увеличился на 51 000 б/с до 2,325 млн б/с.

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