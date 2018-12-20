РБК: государственные органы и корпорации потратят 141 млн рублей на Новый год
Общая сумма госзакупок федеральными структурами на празднование Нового года превысит 141 млн руб., подсчитал РБК, основываясь на данных портала госзакупок.
Общая сумма госзакупок федеральными структурами на празднование Нового года превысит 141 млн руб., подсчитал РБК, основываясь на данных портала госзакупок.
Для анализа были выбраны либо закупки товаров специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря.
Больше всего потратит управделами президента — 35,9 млн руб. Основная статья расходов — новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря; этот контракт оценен в 13,1 млн руб. Подарки для участников приема обойдутся еще почти в 7 млн руб. На втором месте по объему новогодних закупок идет Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн руб. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует несколько новогодних корпоративов. На третьем месте — Генпрокуратура с 25 млн руб. Она закупила сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы.
Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн руб., в основном это детские новогодние подарки. Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 млн руб. МИД направил 12,1 млн руб. на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки. Новогодний бюджет Генпрокуратуры — 7 млн руб., Госдума потратит на Новый год 1,4 млн руб., Совет Федерации — 1,2 млн руб.
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