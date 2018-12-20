РБК: государственные органы и корпорации потратят 141 млн рублей на Новый год

Источник: РИА "Новости"

Для анализа были выбраны либо закупки товаров специально для Нового года, либо сувениры и подарки, закупленные под конец декабря.

Новость Корпоратив без права съемки

Больше всего потратит управделами президента — 35,9 млн руб. Основная статья расходов — новогодний прием президента, который пройдет в Большом театре 27 декабря; этот контракт оценен в 13,1 млн руб. Подарки для участников приема обойдутся еще почти в 7 млн руб. На втором месте по объему новогодних закупок идет Минобороны, выделившее на эти цели 27 млн руб. Ведомство закупает подарки для сотрудников и их детей, а также организует несколько новогодних корпоративов. На третьем месте — Генпрокуратура с 25 млн руб. Она закупила сувенирную продукцию, картины с изображением здания прокуратуры, расписную посуду и подарочные часы.

Росгвардия объявила закупки на 20,5 млн руб., в основном это детские новогодние подарки. Минтранс закупил шоколадные подарки для детей, билеты на новогодние представления и подарочные часы на 13,3 млн руб. МИД направил 12,1 млн руб. на новогодние гулянья в Завидово, фуршет для дипломатов, книги для посетителей принадлежащего МИДу элитного загородного комплекса Moscow Country Club и детские подарки. Новогодний бюджет Генпрокуратуры — 7 млн руб., Госдума потратит на Новый год 1,4 млн руб., Совет Федерации — 1,2 млн руб.

Среди необычных подарков отмечаются штофы в форме Спасской башни, шары с изображением ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», флешки из карельской березы и икорницы с росписью гжелью.