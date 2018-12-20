Приписки и «рекорды»: сказки о сельском хозяйстве России
Цифры роста производства в российском АПК оказались серьезно завышены.
Цифры роста производства в российском АПК оказались серьезно завышены.
Российское сельское хозяйство растет не так быстро, как заявлялось ранее. При пересмотре данных после Всероссийской сельскохозяйственной переписи выяснилось, что данные по валовому производству картофеля были завышены на 36%, овощей и бахчевых — на 17%, молока — более чем на 3%. Эксперты объясняют искажение статистики желанием регионов успешно отчитаться по линии господдержки АПК.
Высокие темпы роста сельского хозяйства, которые наметились в России в последние несколько лет, были искусственно завышены. На самом деле ситуация в отечественном АПК не столь радужная, отмечают эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) в декабрьском мониторинге экономической ситуации в РФ.
Так, если изначально Росстат оценивал рост отрасли за 5 лет в 20,7%, то после корректировки данных этот индикатор был снижен более чем вдвое — до 8,7%. Оценка стоимости валовой продукции сельского хозяйства тоже была снижена с 5654 млрд руб. до 5111,8 млрд руб., то есть примерно на 10,6%.
При этом данные по зерну не корректировались.
Учет производства продукции в хозяйствах населения — трудная задача: они не представляют отчетов, текущая статистика рассчитывает объемы производства в них на основе данных проводимых выборочных обследований, любые, даже очень незначительные погрешности в таких данных могут привести к существенным ошибкам в оценке деятельности всех 30 млн хозяйств.
Однако как объяснить завышенные отчеты крупных сельхозорганизаций, которым по сути не выгодно платить повышенные налоги за непроизведенную продукцию? По мнению специалистов РАНХиГС, ошибки в этом случае идут от областных руководств, которые должны отчитаться о выполнения госпрограмм, чтобы получить большую господдержку.
Так, после первой переписи Росстат снизил данные об объемах производства продукции сельского хозяйства не только за 2007 год, но и за предыдущие 11 лет (с 1996 по 2006 гг.). Сейчас идет подготовка к корректировке за 2016 г. и предыдущие годы.
Не радостно отразится такая тенденция и на будущей статистике. Почти всегда в сельском хозяйстве после рекордных урожаев на следующий год валовое производство падает. Так, после благоприятных по погодным условиям 2008 и 2009 гг. в 2010 г. была засуха, и валовая продукция сельского хозяйства упала на 11,3%, в 2011 г. последовал резкий подъем на 23%, а 2012 г. — новый спад на 4,8%. После рекордного 2017 г. идет снижение производства в 2018 г., за
Не менее серьезные искажения и по отдельным видам продукции. Так, например, согласно окончательному отчету валовой сбор картофеля в 2017 г. был в 1,6 раза меньше, чем в 2000 г. В результате чиновники Минсельхоза России, политики, научная общественность,
По данным Росстата, инвестиции в основной капитал сельского хозяйства в первом полугодии 2018-го увеличились на 22,9% к аналогичному периоду прошлого года и составили 166,3 млрд рублей.
Ранее аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка отмечали, что в этом году в АПК практически не будет никакого роста. Так, позиции растениеводства сильно подкосили плохие погодные условия. В прошлом году Россия получила рекордный урожай за новейшую историю — 135,4 млн т, в этом году по предварительным данным — 100−105 млн т.
По расчетам Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», индекс производства сельхозпродукции в текущем году составит 97,5% против 102,4% в 2017-м.
Если ожидания аналитиков оправдаются, АПК России впервые с 2012 года покажет отрицательную динамику.