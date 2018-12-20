Госкомпании спасут от дорогого бензина

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Сейчас госкомпании делают это добровольно. По словам директора международного учебного центра «Газомоторное топливо стран СНГ» при РГУ им. Губкина Игоря Мещерина, тенденция понятна, так как газ более экономически выгоден ввиду удорожания бензина и дизельного топлива.

«В Армении сейчас 95 процентов транспорта работает на газе: бензин там дорог, а расстояния короткие. В Узбекистане — 65 процентов, в Италии — 40 процентов, а в России всего 4 процента автомобилей», — отметил он.

Обязательный переход госкомпаний (их перечень ещё не определен) на газ должен быть реализован поэтапно с 2019 по 2024 год в рамках программы Минэнерго по развитию рынка газомоторного топлива. По словам Мещерина, наибольшую выгоду от поручения Козака получат «Газпром» и производители автотранспорта.

Отмечается также, что РЖД планирует увеличить к 2023 году парк работающих на сжиженном природном газе магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов — с трех до 22 единиц. Кроме того, компании поручено предусмотреть расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей.