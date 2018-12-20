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12:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Госкомпании спасут от дорогого бензина

Госкомпании должны будут перевести свой транспорт с бензина на газ и закупить новую технику параллельно с вводом газовых заправок в регионах. Соответствующее распоряжение поступило от вице-премьера Дмитрия Козака, передает РБК.

Источник: Reuters

Сейчас госкомпании делают это добровольно. По словам директора международного учебного центра «Газомоторное топливо стран СНГ» при РГУ им. Губкина Игоря Мещерина, тенденция понятна, так как газ более экономически выгоден ввиду удорожания бензина и дизельного топлива.

«В Армении сейчас 95 процентов транспорта работает на газе: бензин там дорог, а расстояния короткие. В Узбекистане — 65 процентов, в Италии — 40 процентов, а в России всего 4 процента автомобилей», — отметил он.

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Обязательный переход госкомпаний (их перечень ещё не определен) на газ должен быть реализован поэтапно с 2019 по 2024 год в рамках программы Минэнерго по развитию рынка газомоторного топлива. По словам Мещерина, наибольшую выгоду от поручения Козака получат «Газпром» и производители автотранспорта.

Отмечается также, что РЖД планирует увеличить к 2023 году парк работающих на сжиженном природном газе магистральных газотурбовозов и маневровых газотепловозов — с трех до 22 единиц. Кроме того, компании поручено предусмотреть расходы на появление заправок с газомоторным топливом вдоль железнодорожных путей.

В России уже на протяжении нескольких месяцев наблюдается бензиновый кризис, который выражается в резком росте цен на топливо и его дефиците в некоторых регионах страны. При этом кризис сказывается лишь на простых россиянах, в то время как российские нефтяные компании уже смогли заработать дополнительные два триллиона рублей.

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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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