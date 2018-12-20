В России разгорелся ажиотаж вокруг телевизоров

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По словам аналитиков, сезонный фактор обычно увеличивает продажи в ноябре на 15−20 процентов относительно октябрьских показателей, но рост почти на сто процентов — рекорд. В АТОЛ указывают, что в ноябре россияне купили телевизоров больше, чем перед чемпионатом мира по футболу.

Такую динамику связывают, в частности, с планируемым изменением формата телевизионного вещания в 2019 году. На смену аналоговому телевещанию придет более современный цифровой формат. В рамках перехода на «цифру» россияне бесплатно получат набор из 20 телеканалов.

В число самых популярных среди россиян брендов вошли Telefunken, Samsung, LG, Supra и Soundmax. Чаще всего приобретали телевизоры с диагональю 32 дюйма. Всего с января по ноябрь 2018 года покупатели потратили на телевизоры 1,4 миллиарда рублей.