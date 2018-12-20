Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Они сотрут Украину с карты мира: в Киеве предсказали исход страны
Ученые нашли внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Первая минута: чудо рождения (14 фото)
Невыносимая роскошь: интернет шумит из-за бриллиантового самолета
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Ксения Собчак растрогала соцсети новым снимком с сыном
Как одеть ребенка на Новый год (15 фото)
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Какова вероятность, что вы станете алкоголиком: тест
Держателя воровского общака посадили в женское СИЗО - причины
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Знаменитый актер объяснил, почему никогда не ест в самолетах
Блестящая месть впечатлила: 5 млн просмотров видео
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Кому из чиновников Путин предложил уйти
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
12:50 (мск), источник: Lenta.Ru

В России разгорелся ажиотаж вокруг телевизоров

Эксперты АТОЛ, российского производителя онлайн-касс и программного обеспечения, зафиксировали аномальный спрос на телевизоры в ноябре. По сравнению c октябрем рост составил 94 процента, передает РБК.

Источник: Reuters

По словам аналитиков, сезонный фактор обычно увеличивает продажи в ноябре на 15−20 процентов относительно октябрьских показателей, но рост почти на сто процентов — рекорд. В АТОЛ указывают, что в ноябре россияне купили телевизоров больше, чем перед чемпионатом мира по футболу.

Такую динамику связывают, в частности, с планируемым изменением формата телевизионного вещания в 2019 году. На смену аналоговому телевещанию придет более современный цифровой формат. В рамках перехода на «цифру» россияне бесплатно получат набор из 20 телеканалов.

В число самых популярных среди россиян брендов вошли Telefunken, Samsung, LG, Supra и Soundmax. Чаще всего приобретали телевизоры с диагональю 32 дюйма. Всего с января по ноябрь 2018 года покупатели потратили на телевизоры 1,4 миллиарда рублей.

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале следующего года и будет происходить поэтапно.

 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз пригрозил Украине
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Видео
Пусть потом не пищат: Путин о ядерной войне, фишке РФ и прорыве
Пенсионерка нашла четверть миллиона рублей и отдала полицейским
Япония рассекретила переговоры с США по Курилам в 1960 году
В каких сражениях судьба России висела на волоске
Отец Нурмагомедова назвал цену за новый бой с Макгрегором
Бесстрашный фотограф снял на видео очень любопытного медведя
Спорт
«Питтсбург» остановил Овечкина. С драками и скандалами В одном из центральных матчей недели в НХЛ «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» — 1:2
Hi-Tech
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото) Конспирологи не дремлют.
Авто
Пересдача «теории»: ГИБДД хочет заставить это делать всех О запланированных и возможных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол
Кино
Малахов отреагировал на призывы Шукшиной закрыть «Прямой эфир» Телеведущий посоветовал актрисе разобраться с семейными проблемами
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Популярные темы на «Детях»
История моего похудения-2 338
Отношение к мужу 275
Взаимоотношения с воспитателем 265
Пол ребенка- так ли он важен?? 244
Леди
Как менялась мода на новогодние елки последние 100 лет Прочитай, если хочешь всегда жить в ногу со временем.
Все о ремонте
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Квартира в Липецке: спокойный интерьер в серебристо-серых тонах
Обои на кухне: за и против
Дизайн гостиной в панельке, который вы захотите повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь