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12:42 (мск), источник: Интерфакс

Brent упала ниже $55 за баррель впервые с сентября 2017 года

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU — Нефть эталонных марок ускорила падение в ходе торгов в четверг, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.

ЦБ: $ 67.3710   +0.26 € 76.9377   +0.46 ММВБ: $ 67.2850   -0.17 € 77.2350   +0.43
Источник: AP 2018

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:08 МСК уменьшилась на $2,1 (3,67%) — до $55,14 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.

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Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку до 2,25−2,5%, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчет министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке.

Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи еще не вступило в силу.

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