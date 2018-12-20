Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян

Источник: РИА "Новости"

В случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России теперь должен будет заплатить $160. В случае получения многократной визы сроком до трех лет нужно будет доплатить еще $143. «Общая стоимость многократной визы, действующей в течение трех лет, составит $303», — отмечается в сообщении. В американском посольстве пояснили, что дополнительный сбор вводится по принципу взаимности.

Сейчас Россия с граждан США взимает аналогичный сбор при получении визы, уточнили в посольстве.

Ранее граждане России при повторном получении многократной визы могли не проходить собеседование. Для этого заявление о продлении визы нужно было отправить в посольство США через оператора Pony Express. Однако с 2019 г. «в случае отказа от прохождения собеседования вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», отметили в посольстве.

В начале октября Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований. С апреля срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, заявляла представитель российского МИДа Мария Захарова. В свою очередь Россия, по ее словам, с мая этого года увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 дней по долгосрочным визам. По словам Захаровой, сейчас записываться на собеседование для получения визы США бессмысленно. «Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — утверждала Захарова.