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22:15 (мск), источник: Ведомости

Посольство США сообщило о подорожании туристических виз для россиян

Посольство США в России сообщило о введении с 2019 г. дополнительного сбора для россиян, подающих заявку на получение многократной визы. Об этом говорится на сайте ведомства. Помимо этого туристы из России не смогут получить визу повторно без собеседования.

Источник: РИА "Новости"

В случае получения однократной визы на срок до одного года гражданин России теперь должен будет заплатить $160. В случае получения многократной визы сроком до трех лет нужно будет доплатить еще $143. «Общая стоимость многократной визы, действующей в течение трех лет, составит $303», — отмечается в сообщении. В американском посольстве пояснили, что дополнительный сбор вводится по принципу взаимности.

Сейчас Россия с граждан США взимает аналогичный сбор при получении визы, уточнили в посольстве.
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Ранее граждане России при повторном получении многократной визы могли не проходить собеседование. Для этого заявление о продлении визы нужно было отправить в посольство США через оператора Pony Express. Однако с 2019 г. «в случае отказа от прохождения собеседования вы автоматически получите однократную визу со сроком действия до одного года», отметили в посольстве.

В начале октября Москва предложила Вашингтону унифицировать сроки ожидания визовых собеседований. С апреля срок ожидания визовых собеседований в США был растянут до 300 дней, заявляла представитель российского МИДа Мария Захарова. В свою очередь Россия, по ее словам, с мая этого года увеличила срок рассмотрения обращений до 15 дней по краткосрочным и до 30 дней по долгосрочным визам. По словам Захаровой, сейчас записываться на собеседование для получения визы США бессмысленно. «Искусственно созданная американскими властями ситуация с выдачей виз ведет к затруднению в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей», — утверждала Захарова.

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