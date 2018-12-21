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09:51 (мск), источник: РИА Новости

В России начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Первые беспилотные снегоуборочные машины начали тестировать в Рязанской области, в будущем планируется запустить их эксплуатацию и в других пилотных регионах — в Москве и Татарстане, рассказал РИА Новости представитель Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет» Ярослав Федосеев.

Источник: РИА "Новости"

«В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника. Все машины будут удаленно контролироваться диспетчером», — сказа представитель НТИ, пояснив, что технику пока будут испытывать на закрытой территории. «В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в «пилотных» городах по эксплуатации беспилотных автомобилей — в Москве и ряде городов республики Татарстан», — добавил он. А благодаря работе автоматизированной техники, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов, отметили в «Автонет».

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Как удалось выяснить РИА Новости, в качестве автономных снегоуборочных машин будет использоваться техника рязанской компании Avrora Robotics — машина, представляющая из себя мини-трактор, называется «Агробот» и будет комплектоваться необходимым навесным оборудованием для уборки снега и светоотражателями.

Законопроект, который позволит облегчить выезд автоматизированной снегоуборочной и другой коммунальной техники на дороги общего пользования, будет представлен в 2020 году, напомнил Федосеев — такие меры предусмотрены в рамках «дорожной карты» НТИ «Автонет» по совершенствованию нормативно-правовой базы.

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