В России начали тестировать первые беспилотные снегоуборочные машины

«В целях безопасности автоматизированная снегоуборочная техника на данном этапе будет работать ночью и только при небольших снегопадах. При этом в радиусе 50 метров будут устанавливаться специальные таблички, которые будут сообщать горожанам о том, что «рядом работает беспилотная техника. Все машины будут удаленно контролироваться диспетчером», — сказа представитель НТИ, пояснив, что технику пока будут испытывать на закрытой территории. «В будущем автоматизированная снегоуборочная техника также может появиться в «пилотных» городах по эксплуатации беспилотных автомобилей — в Москве и ряде городов республики Татарстан», — добавил он. А благодаря работе автоматизированной техники, скорость уборки снега вырастет на 35% за счёт увеличения рабочего времени тракторов, отметили в «Автонет».