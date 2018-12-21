Нефть рухнула и повлекла за собой рубль

Источник: Reuters

На момент публикации фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.

Баррель нефти американской марки WTI подешевел на 3,8 процента — с пикового значения 47,46 доллара до 45,68 доллара. На момент публикации он стоил 46,28 доллара.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 2,25−2,5 процента годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти.

Также на ее стоимость повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.

Падение нефтяных котировок привело к девальвации рубля. В течение торговой сессии 20 декабря евро стоил 78,88 рубля, что означало его укрепление на 2,9 процента. К закрытию сессии рубль укрепился до 78,33 рубля за евро.