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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Нефть рухнула и повлекла за собой рубль

Цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. На этом фоне курс рубля на Московской бирже упал на два процента относительно курса евро.

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Источник: Reuters

На момент публикации фьючерс на баррель Brent с поставкой в феврале стоил 54,78 доллара.

Баррель нефти американской марки WTI подешевел на 3,8 процента — с пикового значения 47,46 доллара до 45,68 доллара. На момент публикации он стоил 46,28 доллара.

Падение произошло на фоне повышения базовой ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США до 2,25−2,5 процента годовых, которое традиционно влечет за собой удешевление нефти.

Также на ее стоимость повлияли опасения аналитиков об избытке топлива на рынке.

Падение нефтяных котировок привело к девальвации рубля. В течение торговой сессии 20 декабря евро стоил 78,88 рубля, что означало его укрепление на 2,9 процента. К закрытию сессии рубль укрепился до 78,33 рубля за евро.

Курс доллара также вырос — до 68,7 рубля, что стало максимальным значением с середины сентября. На пике рост американской валюты составлял 2,1 процента. На момент закрытия сессии доллар немного ослаб — до 68,29 рубля.

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