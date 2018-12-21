Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В «Газпроме» отреагировали на украденный газопровод
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Ксения Бородина пожаловалась на трудности семейных фотосессий
Прибавки к пенсии с 2019 года станут индивидуальными
5 способов не скупить все на новогодних маркетах
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Малахов отреагировал на призывы Шукшиной закрыть «Прямой эфир»
Ани Лорак показала, как в 15 лет выступала на «Утренней звезде»
Сборная России сможет побороться за место в тройке на ОИ-2020
Жозе-пенсионер. Моуринью больше не нужно никого тренировать
Сразу после вопроса женщины Путину чиновники начали действовать
Новые тарифы: за что еще надо платить с 1 января
Старшая дочь отказалась от 88-летнего Краско - СМИ
Участковый избил женщину в полиции и надругался
Путин дал обещание Донбассу
Умер актер Олег Мартьянов
Фоторепортажи
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Российской экономике провели обрезание

Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики Альфа-банка, выдержки из доклада которых приводит РБК.

Авторы исследовали потенциальный рост ВВП — этот показатель учитывает максимальный выпуск продукции при полном задействовании всех факторов производства. В случае, если реальный уровень ВВП превышает потенциальный, появляется риск перегрева национальной экономики.

По подсчетам Альфа-банка, потенциальный рост ВВП России находится на уровне 0,7 процента. Это ниже прежних оценок от Центробанка, Института Гайдара, Международного валютного фонда и Минэкономразвития: 1,5−2 процента, 1,5−1,8 процента, 1,5 процента и три процента соответственно.

Авторы указывают, что главные причины для более медленного роста: нехватка капитала, инвестиций в интеллектуальную собственность, низкая производительность труда и ограниченность инвестиций (рост на уровне 22 процентов против 24 процентов в странах Организации экономического сотрудничества и развития).

При этом аналитики обращают внимание на существующий риск перегрева из-за того, что, согласно официальным прогнозам (1,3 процента в 2019 году) реальный рост ВВП превзойдет потенциальный.

Затаившийся рубль: ждать ли скачка курса после Нового года
Во время загрузки произошла ошибка.
10:42 (мск)© Ньюстюб
 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Патриарх: Константинополь встал на сторону гонителей церкви
Каким будет курс рубля до и после новогодних праздников
Йети самые. Ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека
Захарова прокомментировала проверку BBC World News
Норвежские биатлонисты сравнили россиянина с грабителем
Лукашенко прокомментировал фразы про «бабла мало» и «телок»
Две российские находки назвали главными открытиями года
Спорт
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе Александр Логинов в блестящем стиле завоевал серебро в спринте
Hi-Tech
В WhatsApp появится неожиданная возможность Она позволит пользователям мессенджера переводить друг другу деньги.
Авто
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет) За 22 года вазовский седан проехал 39 тысяч, то есть ежегодно машина проезжала всего 1 772 километра
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Для Вас принимать материальную помощь от родителей-пенсионеров норма или фу-фу? 305
А какой год был у вас? 268
Ватрушка с картинками...и зверушек жалко 208
о накипевшем... 176
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь