Российской экономике провели обрезание
Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики
Потенциальный рост российской экономики в два раза ниже объявленного — 0,7 вместо 1,5 процента, подсчитали аналитики
Авторы исследовали потенциальный рост ВВП — этот показатель учитывает максимальный выпуск продукции при полном задействовании всех факторов производства. В случае, если реальный уровень ВВП превышает потенциальный, появляется риск перегрева национальной экономики.
По подсчетам
Авторы указывают, что главные причины для более медленного роста: нехватка капитала, инвестиций в интеллектуальную собственность, низкая производительность труда и ограниченность инвестиций (рост на уровне 22 процентов против 24 процентов в странах Организации экономического сотрудничества и развития).
При этом аналитики обращают внимание на существующий риск перегрева