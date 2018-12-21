Российская нацвалюта демонстрирует движение вниз
Каким будет курс рубля до и после новогодних праздников.
Каким будет курс рубля до и после новогодних праздников.
До конца этого года укрепления рубля ждать не стоит, говорят опрошенные «Коммерсантъ FM» аналитики. В среду российская валюта снова дешевела — сказывалось падение цен на нефть. Так, евро преодолевал отметку в 78 руб., доллар — 68 руб.
До конца года рубль будет торговаться вокруг этих отметок, уверен начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «То, что мы видим сейчас, отражает ожидание курса на конец года. Эта высокая волатильность, при этом ликвидность на рынке постепенно снижается, объем рубля в системе растет, поэтому он ослабляется. По отношению к доллару можно увидеть цифры 68−69 руб. за доллар и, соответственно, такая же динамика сохранится в евро. Причем, возможно, даже больше будет падение, потому что у евро есть шанс подрасти относительно доллара в последние дни года. При этом сигналы Федерального резерва по американской нацвалюте явно более сдержанные, чем раньше, и это тоже может играть против доллара».
С 15 января Центробанк возобновляет закупки валюты для Минфина. Их приостановили еще летом
С начала этого года и до сентября Минфин с помощью ЦБ потратил на покупку валюты более 2 трлн руб.
Елена Иванова
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