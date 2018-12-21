Российская нацвалюта демонстрирует движение вниз

Источник: Олег Харсеев / Коммерсантъ

До конца этого года укрепления рубля ждать не стоит, говорят опрошенные «Коммерсантъ FM» аналитики. В среду российская валюта снова дешевела — сказывалось падение цен на нефть. Так, евро преодолевал отметку в 78 руб., доллар — 68 руб.

До конца года рубль будет торговаться вокруг этих отметок, уверен начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин: «То, что мы видим сейчас, отражает ожидание курса на конец года. Эта высокая волатильность, при этом ликвидность на рынке постепенно снижается, объем рубля в системе растет, поэтому он ослабляется. По отношению к доллару можно увидеть цифры 68−69 руб. за доллар и, соответственно, такая же динамика сохранится в евро. Причем, возможно, даже больше будет падение, потому что у евро есть шанс подрасти относительно доллара в последние дни года. При этом сигналы Федерального резерва по американской нацвалюте явно более сдержанные, чем раньше, и это тоже может играть против доллара».

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С 15 января Центробанк возобновляет закупки валюты для Минфина. Их приостановили еще летом из-за волатильности рубля, вызванной угрозой новых санкций США. Действия Центробанка могут ослабить национальную валюту, но не станут основным фактором влияния на курс, считает ведущий аналитик компании «Открытие-брокер» Андрей Кочетков: «В начале года рубль начнет слабеть под давлением реализации валютных закупок в рамках бюджетного правила. Однако на текущий момент цена нефти сильно снизилась по сравнению с октябрем. Поэтому новые объемы будут не очень значительными, а отложенные — равномерно распределятся в течение последующих двух-трех лет. Поэтому давление с этой стороны будет не очень значительное. В большей степени мы опасаемся каких-либо новых сюрпризов со стороны Соединенных Штатов либо дальнейшего продолжения падения нефти».

С начала этого года и до сентября Минфин с помощью ЦБ потратил на покупку валюты более 2 трлн руб.

Елена Иванова