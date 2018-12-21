Паника в России: за нами следят банки и налоговая

Источник: AP 2018

В 2018 году россияне почувствовали себя «под колпаком», совершая безналичные платежи. Налоговая служба и банки успокаивали, что ФНС не будет отслеживать все банковские переводы и автоматически облагать их налогом. Но граждане все чаще сталкиваются с тем, что кредитные учреждения блокируют банковский перевод на небольшую сумму и просят объяснить его назначение. Учитывая другие налоговые инициативы российских властей, опасения россиян кажутся не беспочвенными.

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Карточные переводы россиян под угрозой. «Газете.Ru» стали известны случаи, когда банки стали отказывать в переводе средств клиентов (от физлица к физлицу) даже на небольшие суммы — около 5 тысяч рублей. В частности, клиенты банков все чаще сталкиваются с тем, что банковские служащие перезванивают и просят разъяснить, кому и зачем сделан этот перевод и без достаточного, по мнению кредитного учреждения экономического обоснования, отказывают в переводе.

О том, что с такой проблемой столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, писали и другие СМИ. Например, по сведениям «Известий», кредитные организации стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций даже на небольшие суммы — в пределах 1 тыс. рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти транзакции, их карту или счет могли заблокировать.

То, что переводы с карточки на карточку могут стать объектом пристального внимания, россияне предполагают уже давно.

Панические слухи, что налоговики будут отслеживать каждый банковский перевод и обложат всех поборами, возникли этим летом. Так, россияне беспокоились, что налоговая будет взыскивать налоги от любых поступивших на их счета денег.

Они могут квалифицироваться как доход и облагаться налогом, беспокоились россияне в социальных сетях, делясь способами избежать пристального внимания Федеральной налоговой службы (ФНС). При этом пользователи делились своим опытом, как «не попасться на крючок» налоговой и советовали друг другу в назначении платежа по карточкам писать «Отдаю долг» или «Подарок». В этом случае налоговая якобы не смогла бы предъявить претензии.

Банкиры и ФНС заверили тогда, что оснований для паники у россиян нет.

Запросить информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках физлиц налоговые органы могут только при проведении проверок, пояснила, в частности, налоговая служба.

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«Например, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика», — отмечала служба.

ФНС в своем письме от 6 июня 2018 года №ЕД-4−2/10885 даже специально дала разъяснения о том, что переводы физических лиц с карты на карту не будут автоматически считаться налогооблагаемым доходом. Опрошенные «Газетой.Ru» банкиры также в один голос уверяли, что на кредитные организации давно возложена обязанность представлять налоговым органам на основании мотивированного запроса справки о наличии счетов физических лиц в банке, остатках денежных средств на таких счетах, а также предоставлять выписки об операциях на таких счетах.

Однако россиян это не успокоило.

Эксперты также называют опасения граждан, которые неофициально работают и получают оплату на карточку, совсем не беспочвенными.

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Как отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, если через банковские переводы граждане регулярно получают денежные средства в счет оплаты тех или иных услуг, то отследить частоту этих переводов и периодичность банкам и ФНС не составит особых усилий.

«В таком случае гражданам необходимо будет либо признать свой статус самозанятого и войти в число честных налогоплательщиков. Тем более, что государство с нового года в ряде российских регионов (Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан — “Газета.Ru”) внедрит пилотный проект по функционированию специального приложения на телефон для отчисления от 4% до 6% от заработка в пользу налоговиков, либо прекратить подозрительные операции или перевести их в статус хаотичных. Иными словами, делать все, чтобы это не выглядело как регулярные переводы на одну и ту же сумму», — говорит эксперт.

То, что сейчас банки начали запрашивать дополнительную информацию по переводам, эксперты объясняют желанием финансовых организаций противостоять нелегальным схемам — например, уходу от уплаты налогов.

Чиновники всеми силами сейчас пытаются заставить граждан отчислять больше средств.

Так, с 2019 года повышается НДС с 18 до 20%. А в законе о налогобложении самозанятых предусмотрены штрафы для граждан, которые получат статус самозанятого, но решат скрыть какие-то операции, например, нарушив условия выставления чека. При первом таком нарушении можно будет отделаться 20% штрафом от суммы, на которую был выписан чек, при повторном — на 100%.

Впрочем, как поясняет аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, случаи, когда финансовые службы банка просят объяснить назначение платежа, могут также объясняться желанием банков контролировать сомнительные операции.

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«Дело в том, что в рамках соблюдения антиотмывочного законодательства все кредитные организации обязаны выявлять вызывающие подозрения операций, аналогично они обязаны отслеживать признаки транзакций мошеннического характера», — говорит эксперт.

Большинство транзакций обрабатываются с помощью ПО, которое выявляет риски, объясняет эксперт. При этом анализ данных ведет по огромному количеству операций.

По данным ЦБ, к концу второго квартала 2018 года количество действующих банковских карт оценивалось в 265,6 млн штук, в Москве их более 51 млн. При этом ежедневно россияне совершают с их помощью миллионы операций, говорит Антонов.

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Согласно информации, предоставленной Национальной системой платежных карт, за десять месяцев 2018 года россияне переводили с карты на карту в 1,5 раза чаще, чем за весь прошлый год: количество переводов составило 653 млн. При этом средний чек переводов составил 5 629 рублей.

Поскольку технологии время от времени дают сбой, то в такой ситуации без каких бы то ни было видимых причин банк может заблокировать осуществление операции или даже счет, говорит Антонов.

Когда банки без достаточных на то оснований требуют у клиентов документы, обосновывающие происхождение средств или назначение небольшого платежа, можно говорить о «перегибах», добавляет он.