Обвалившая мировую экономику проблема добралась до России
Центробанк предупредил российские банки о рисках образования пузыря на рынке ипотечных кредитов. Свою позицию регулятор изложил в аналитической записке, опубликованной на сайте.
Центробанк предупредил российские банки о рисках образования пузыря на рынке ипотечных кредитов. Свою позицию регулятор изложил в аналитической записке, опубликованной на сайте.
Авторы исследовали два кредитных бума, имевших место в России в 2005−07 и 2011−13 годах: в первом случае бум касался корпоративного кредитования, во втором — необеспеченного потребительского.
Проведя анализ, аналитики ЦБ сделали несколько выводов. В частности, о том, что проблемы у банков возникают еще до того, как кредитный бум достигает своего пика. Кроме того, банки зачастую недооценивают риски при выдаче кредитов
Авторы не делают прямых выводов о схожести ситуаций прежних лет с нынешней и об угрозе пузыря, однако приводят данные о том, как банки в последнее время создавали резервы на возможные потери по ипотечным ссудам.
При этом в записке отмечается, что выводы авторов могут не совпадать с официальной позицией регулятора.
«Пузырь» на рынке ипотечного кредитования считается одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных кредитов, а вслед за этим — и к обесценению выпущенных под их обеспечение облигаций, которыми владели банки и инвестфонды. Самым крупным из обанкротившихся банков стал Lehman Brothers.
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