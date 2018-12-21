Обвалившая мировую экономику проблема добралась до России

Источник: Агентство «Москва»

Авторы исследовали два кредитных бума, имевших место в России в 2005−07 и 2011−13 годах: в первом случае бум касался корпоративного кредитования, во втором — необеспеченного потребительского.

Проведя анализ, аналитики ЦБ сделали несколько выводов. В частности, о том, что проблемы у банков возникают еще до того, как кредитный бум достигает своего пика. Кроме того, банки зачастую недооценивают риски при выдаче кредитов из-за хорошего состояния экономики в целом. В-третьих, ЦБ, как утверждается, имеет возможность в реальном времени выявлять будущие проблемы кредитных организаций и вовремя предупреждать их.

Авторы не делают прямых выводов о схожести ситуаций прежних лет с нынешней и об угрозе пузыря, однако приводят данные о том, как банки в последнее время создавали резервы на возможные потери по ипотечным ссудам.

Из них видно, что объемы созданных резервов росли начиная с 2008 года и в 2018-м достигли своего пика. Согласно гипотезе ЦБ, это прямой признак того, что в дальнейшем банки столкнутся с более низкими прибылью и рентабельностью, а также с более высоким риском отзыва лицензии.

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При этом в записке отмечается, что выводы авторов могут не совпадать с официальной позицией регулятора.

«Пузырь» на рынке ипотечного кредитования считается одной из главных причин мирового финансового кризиса 2008 года. Тогда слишком рискованная политика банков привела к массовому невозврату выданных кредитов, а вслед за этим — и к обесценению выпущенных под их обеспечение облигаций, которыми владели банки и инвестфонды. Самым крупным из обанкротившихся банков стал Lehman Brothers.