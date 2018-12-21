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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Прокуратура потребовала от «Победы» убрать платную регистрацию на рейсы

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Прокуратура подала в суд на авиакомпанию «Победа», потребовав отказаться от платной регистрации на рейсы, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура в пятницу.

Источник: РИА Новости

«Победа» с осени ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. В компании объясняли, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо.

Позднее «Победа» предложила Минтрансу исключить из Федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. В министерстве обещали обсудить эту инициативу с профессиональным сообществом.

«Прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании», — говорится в релизе.

Для пассажиров «Победы» установлен сбор в 25 евро за регистрацию на авиарейсы в иностранных аэропортах, отмечает прокуратура. Это требование надзорное ведомство считает неправомерным.

«Победа» над пассажиром: лоукостер предлагает платную регистрацию на рейсы
Во время загрузки произошла ошибка.
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