Прокуратура потребовала от «Победы» убрать платную регистрацию на рейсы

Источник: РИА Новости

«Победа» с осени ввела платную регистрацию в зарубежных аэропортах, при этом у пассажиров осталась возможность бесплатно пройти онлайн-регистрацию на сайте перевозчика. В компании объясняли, что вынуждены пойти на такую меру, чтобы компенсировать резкий рост цен на топливо.

Позднее «Победа» предложила Минтрансу исключить из Федеральных авиационных правил обязанность перевозчика включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту. В министерстве обещали обсудить эту инициативу с профессиональным сообществом.

«Прокуратурой направлено в Щербинский районный суд исковое заявление о признании незаконным указанного требования перевозчика, а также о возложении обязанности исключить его из правил авиакомпании», — говорится в релизе.