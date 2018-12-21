К «Газпрому» привлекли внимание президента

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Путин проверит, куда летают дети топ-менеджеров «Газпрома». По данным журналистов из Ленинградской области, они ведут себя вызывающе, когда региону не хватает газа, в частности, летают смотреть футбол на бизнес-джетах. Президент напомнил, что «Газпром» спонсирует европейские команды, однако пообещал «посмотреть», чем занимаются родственники руководителей корпорации. Можно ли считать это сигналом госкомпаниям? Об этом — Иван Корякин.

Трубы воруют, населенные пункты остаются без газа, топ-менеджеры устраивают детей на работу, а те потом летают на бизнес-джетах смотреть футбол, — в Ленинградской области, если верить журналистам, происходят интересные вещи. По крайней мере, об этом корреспондент издания 47News Виктор Смирнов рассказал президенту. Владимиру Путину тоже стало интересно.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/171613fe-f00e-4392-a1ba-60a55bba2a32" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1267288" target="_blank">Я посмотрю, куда они там летают! Путин обещал разобраться с ситуацией в «Газпроме»</a> Во время загрузки произошла ошибка.

А посмотреть есть на что — Мальдивы, Эмираты, спорткары, яхты и дорогая одежда. Gazmaxik — так зовут в Instagram Максима Маркелова, сына одного из менеджеров «Газпрома». Он работает в дочерней компании на руководящей должности, сообщают журналисты. С отцом он и отдыхает, как подозревает портал 47News, за счет корпорации. Издание давно изучает семейные связи в «Газпроме», но подробного ответа от компании пока не добилось. Накануне корпорация также не смогла предоставить оперативный комментарий.

Но если информацию журналистов действительно проверят и подтвердят, о красивой жизни детям топ-менеджеров госкомпаний придется забыть, считает политолог Андрей Колядин: «Гнев президента может быть жестким. Работая в Объединенной судостроительной корпорации, я столкнулся с тем, что президент несколько лет назад потребовал, чтобы корпоративы проводились за свой счет, а не за счет государственных средств, так же, как и частные полеты руководителей. Я уже не говорю о родственниках и знакомых».

Поэтому информация о том, что дети топ-менеджеров летают на персональных самолетах для того, чтобы посмотреть футбольные матчи, — это серьезный проступок, это криминал, это уголовно-наказуемое дело. Андрей Колядин политолог

Другое дело, что такими поступками трудно кого-то удивить. Дети бизнесменов и чиновников не раз упоминались в расследованиях, например, «Новой газеты» или Фонда борьбы с коррупцией. Да и необязательно родиться в семье госслужащего, чтобы нажить себе, как говорят в том же Instagram, хейтеров. Достаточно ездить, как Мара Багдасарян, и одеваться, как тверской священник Вячеслав Баскаков. Но претензии останутся на уровне соцсетей и журналистов: говорит директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Вряд ли Владимир Путин не знает, что “Газпром” имеет большие непрофильные траты. Иначе он бы не смотрел матча футбольного “Зенита”. Вряд ли он об этом задумывается. Но, с другой стороны, он не удивляется тому, что топ-менеджмент госкомпании летает в Италию на футбольные матчи. Поэтому ничего принципиально после пресс-конференции не изменится. Ее задача — снять некие фобии и напряженности накануне месячного алкогольного загула».

Так или иначе, но напряжения и фобий у кого-то могло даже прибавиться. До тех, кого принято называть золотой молодежью, сигнал Путина, видимо, дошел. Спорткары и бизнес-джеты в инстаграме Gazmaxikа накануне были защищены настройками приватности.

В «Газпроме» принят кодекс корпоративной этики. Документ приветствует только трудовые династии рабочих, не топ-менеджеров, хотя исключения может допустить комиссия по корпоративной этике.

akova_T