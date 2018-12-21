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18:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Пшеница и лес активнее покидают Россию

Власти отчитываются о росте несырьевого экспорта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российский экспортный центр (РЭЦ) ожидает, что по итогам 2018 года объемы несырьевого неэнергетического экспорта могут стать рекордными, побив показатель 2013 года и достигнув $147 млрд. Наибольший рост зафиксирован в экспорте продовольствия, исторический максимум ожидается в лесопромышленном комплексе. РЭЦ связывает такие результаты с оказанием поддержки экспортерам. Ее механизмы, впрочем, сейчас планируется существенно скорректировать.

Уходящий год может стать для несырьевого неэнергетического экспорта рекордным — как сообщил в пятницу гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев, его объемы могут составить $147 млрд. Предыдущий максимум был достигнут в 2013 году — $143,5 млрд.

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Наибольший рост продемонстрировал экспорт продовольствия. При урожае пшеницы, отстающем от прошлогоднего уровня (70 млн против 85,9 млн тонн), РЭЦ прогнозирует существенный прирост ее экспорта (на треть по сравнению с прошлым годом) — до 42 млн тонн. Ожидают в РЭЦ исторического максимума и в лесопромышленном комплексе — к концу году экспорт его продукции прогнозируется на уровне $11,7 млрд (против $9,5 млрд в 2017 году). «Активно расширяется присутствие России на рынках продукции деревообработки, удобрений, кондитерских изделий, строительных материалов», — говорится в сообщении центра.

Продвижение российской продукции на зарубежные рынки РЭЦ связывает с оказанием поддержки экспортерам. Сейчас действует более 100 финансовых и нефинансовых инструментов для помощи бизнесу — поддержкой РЭЦ, по данным на сентябрь, воспользовались 8,9 тыс. экспортеров (из них 6,4 тыс.— представители малого и среднего бизнеса, 2,5 тыс.— крупные компании).

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Отметим, к самой системе господдержки сейчас в правительстве есть вопросы, например, Минэкономики ранее отмечало, что многочисленность и разрозненность актов, регулирующих меры поддержки, делает саму систему госпомощи непрозрачной, неэффективной и дезориентирует бизнес. Радикальную реформу инициирует вице-премьер Дмитрий Козак, предложивший отменить более 50 отраслевых госсубсидий и заменить их единым механизмом поддержки, в котором выделение госсредств или льгот для бизнеса будет связано с результатами их работы (в частности, темпами роста объемов экспорта). Впрочем, по данным «Ъ», проекты постановлений правительства, закрепляющие инициативы Дмитрия Козака, пока не подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым. Впрочем, в аппарате вице-премьера рассчитывают, что это произойдет в ближайшее время.

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