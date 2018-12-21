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22:30 (мск), источник: Ведомости

Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Forbes составил ежегодный рейтинг миллиардеров, которые потеряли больше всего состояния за год, а также тех бизнесменов, для кого последние 12 месяцев прошли наиболее успешно. Первый список возглавил основатель Facebook Марк Цукерберг. По подсчетам журнала, в 2018 г. он потерял $18,7 млрд из-за скандалов в компании, связанных с утечкой данных.

Источник: AP 2018

На втором месте рейтинга лузеров среди миллиардеров по версии Forbes — владелец Inditex Амансио Ортега. Его компании принадлежат бренды Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear. Рост розничной торговли замедлился, из-за чего цена акций Inditex падала, а Ортега потерял $16,2 млрд за год, отмечает издание.

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В этот список Forbes также попали основной акционер немецкого производителя подшипников Schaeffler Георг Шеффлер (-$14 млрд), основатель интернет-компании Tencent Ма Хуатэн (-$10,1 млрд), самый богатый человек Мексики и глава America Movil Карлос Слим Элу (-$9,3 млрд), основной владелец Anheuser-Busch InBev Жорже Паоло Леманн (-$9,2 млрд), председатель TCC Group Чароен Сиривадханабхакди (-$7,24 млрд), владелица двух казино в Макао Поллианна Чу (-$7,2 млрд), основной владелец S.F. Holding Ван Вэй (-$6,7 млрд), а также основательница Lens Technology Чжоу Цюньфэй (-$6,3 млрд).

Список миллиардеров, чей год по версии Forbes прошел наиболее успешно, возглавил основатель основатель Amazon Джефф Безос. Журнал подсчитал, что его состояние увеличилось на $27,9 млрд.

В этот рейтинг попало три российских бизнесмена. На третьем месте — Вагит Алекперов (+$4,6 млрд), на пятом месте — Леонид Михельсон (+$4 млрд) и на шестом месте — Геннадий Тимченко (+$3,8 млрд).

Для этих троих россиян год был успешным благодаря росту цен на газ и нефть, отмечает Forbes. Алекперов является президентом «Лукойла», Михельсон — предправления «Новатэка», а Тимченко владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке».

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