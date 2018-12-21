Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов

Источник: РИА Новости

Так, на сайте «Вымпелкома» опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также стоимости звонков по некоторым международным направлениям на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

«“Билайн” традиционно проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны, в том числе, с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Вымпелкома».

На сайте Tele2 опубликовано сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. «На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг», — говорится в информационном сообщении для абонентов Tele2.

«Мегафон» начал рассылать абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов, рассказали несколько пользователей услуг этого оператора. В компании воздержались от комментариев.