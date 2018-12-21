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20:12 (мск), источник: РИА Новости

Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Сотовые операторы «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2 начали оповещать абонентов о том, что в январе 2019 года изменится стоимость тарифных планов, аналитики связывают рост тарифов с повышением НДС.

Источник: РИА Новости

Так, на сайте «Вымпелкома» опубликованы сообщения об изменениях с 1 января на постоплатных и предоплатных тарифных планах, на постоплатных опциях, а также стоимости звонков по некоторым международным направлениям на постоплатных тарифах и опциях. С 10 января оператор изменит стоимость звонков по некоторым международным направлениям на предоплатных тарифах и опциях.

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«“Билайн” традиционно проводит работы по актуализации старых архивных тарифов и услуг, ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов и предлагает им рассмотреть возможность перехода на более актуальные тарифы. Изменения связаны, в том числе, с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии. Все льготные опции, подключенные ранее, у клиентов сохраняются в неизменном виде», — сказали РИА Новости в пресс-службе «Вымпелкома».

На сайте Tele2 опубликовано сообщение об изменении с 1 января параметров на части архивных тарифных планов. При этом параметры открытых для подключения и переходов тарифных планов не меняются. «На протяжении длительного времени компания сохраняла уровень цен на услуги связи. При этом Tele2 не может не учитывать изменения на рынке, в отрасли и экономике. Поэтому иногда оператор вынужден пересматривать стоимость услуг», — говорится в информационном сообщении для абонентов Tele2.

«Мегафон» начал рассылать абонентам sms с оповещением об изменении с 9 января стоимостных характеристик тарифов, рассказали несколько пользователей услуг этого оператора. В компании воздержались от комментариев.

Аналитики полагают, что рост тарифов обусловлен повышением с 1 января НДС. «Это повышение тарифов связано с повышением НДС с 1 января», — сказал гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Гендиректор TelecоmDaily Денис Кусков оценивает, что в январе рост тарифов, связанный с повышением НДС, составит примерно 2−5%. «Но позже будет еще повышение, связанное с исполнением операторами “пакета Яровой” и другими факторами», — сказал он.

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