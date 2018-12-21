Рост под Рождество

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На минувшей неделе курс доллара вырвался на свободу из узкого коридора, в котором находился больше трех месяцев. К концу недели он преодолел отметку 68,7 руб./$ — максимального значения с середины сентября. Обвал цен на нефть, а также риски дальнейшего роста геополитической напряженности вынуждают инвесторов сокращать вложения в рублевые активы, особенно в преддверии длинных рождественских каникул. До конца года курс американской валюты может достигнуть и 70 руб./$, если не произойдет улучшение новостного фона.

Пятничные торги российская валюта начала с непривычного роста. В первый час торгов курс доллара на Московской бирже опустился на 40 коп. — до 67,88 руб./$. Однако удержаться на достигнутом уровне курсу не удалось, и после полудня он уверенно пошел вверх. В 15:30 он достиг отметки 68,70 руб./$, обновив трехмесячный максимум, установленный накануне. Это почти на 2 руб. выше значений конца прошлой недели. Курс евро закрепился выше уровня 78 руб. (прибавив за неделю более 2 руб.). Причем накануне, в четверг, он обновил максимум с 18 сентября, достигнув отметки 78,89 руб./€.

Столь резкого взлета курсов иностранных валют за одну неделю на российском рынке не было с начала осени, когда на фоне роста опасений расширения антироссийских санкций международные инвесторы избавлялись от рублевых активов.

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На минувшей неделе рубль оказался в числе аутсайдеров среди валют 24 развивающихся стран. По данным агентства Bloomberg, за этот период российская валюта подешевела относительно доллара на 2,5%, тогда как курсы большинства других валют развивающихся стран выросли на 0,2−1,8%. Инвесторы наращивали вложения в валюты развивающихся стран по итогам заседания Федеральной резервной системы США. Регулятор повысил ключевую ставку, но пообещал лишь два повышения в будущем году вместо ранее анонсированных трех.



Слабые позиции российской валюты, как и в сентябре, вызваны действиями нерезидентов. По словам главного аналитика Альфа-банка Гельды Союнова, основной спрос на валюту исходит от внешних инвесторов.

В преддверии длительных рождественских выходных они сокращают позиции в ОФЗ, поскольку сохраняются риски расширения санкций. Это оказывает дополнительное давление на рубль. Максим Тимошенко директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт»

Низкий интерес международных инвесторов к рублю подтверждают результаты последнего аукциона Минфина по размещению гособлигаций. В среду было размещено менее 15% предлагавшегося объема.

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Причем один выпуск Минфин предпочел вообще не размещать из-за «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен». «На сокращение фондами длинных позиций в рубле указывает и такой показатель, как разница в котируемых ставках NDF у резидентов и нерезидентов», — отмечает старший стратег «ВТБ Капитала» Максим Коровин.



Ослаблению рубля способствует и падение цен на нефть. В пятницу стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent впервые с сентября прошлого года опускалась ниже уровня $53 за баррель. По данным агентства Reuters, в ходе торгов стоимость североморской нефти опускалась на 2,8%, до отметки $52,8 за баррель — минимального значения с 12 сентября 2017 года. «Ослаблению рубля способствует сильная коррекция на нефтяном рынке, спровоцированная ожиданиями инвесторов невыполнения обязательств странами ОПЕК+ в 2019 году, а также ожиданиями снижения мирового спроса на фоне торговых разногласий между Китаем и США», — отмечает аналитик Росбанка Анна Заигрина.

В таких условиях участники рынка склонны ждать дальнейшего ослабления рубля до конца года.

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