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04:19 (мск), источник: РИА Новости

Уходящая неделя стала худшей для американских бирж за десятилетие

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Предпраздничная рабочая неделя стала худшей для американских фондовых площадок за десять лет — индексы Dow и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: AP 2018

S&P 500 за неделю потерял 7,1%, Dow — 6,9%, а Nasdaq — 8,4%.

По объему торгов неделя стала самой тяжелой с августа 2011 года.

В пятницу промышленный индекс Dow Jones снизился на 1,82%, до 22444,59 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 2,99%, до 6332,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 потерял 2,06%, составив 2416,67 пункта.

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Причиной падения на этой неделе стали опасения инвесторов по поводу возможного «закрытия правительства» США на фоне отсутствия договоренностей по временному бюджету страны, неуверенность участников рынка касательно монетарной политики Федрезерва, глобального экономического роста и неопределенности по поводу торговых отношений с Китаем.

В понедельник торговые площадки завершат работу раньше обычного, а во вторник будут закрыты из-за Рождества.

Индекс Nasdaq к закрытию торгов в пятницу снизился почти на 22% по сравнению с достигнутым 31 августа максимумом за год, S&P уменьшился на 17,5% с наивысшего уровня в сентябре, а Dow потерял 16% по сравнению с пиком 3 октября.

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