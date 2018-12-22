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05:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Об этом заявил глава компании «Гражданские самолеты Сухого» Александр Рубцов, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters

По словам Рубцова, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе». Он также отметил, что на данный момент компании ведут переговоры, однако могут «закончить историю взаимоотношений». Глава российской компании также выразил надежду, что контракт удастся «модифицировать».

Рубцов добавил, что у российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет.
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CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако на данный момент в парке авиакомпании только семь бортов. Всего в 2011—2017 годах было выпущено 156 самолетов. Крупнейшим покупателем является «Аэрофлот» (35 самолетов).

В ноябре стало известно, что авиакомпания Brussels Airlines заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900. Представители авиакомпании рассказали о проблемах с эксплуатацией самолетов, в результате чего был аннулирован ряд рейсов.

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