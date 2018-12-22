В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet

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По словам Рубцова, у ирландской компании поменялась бизнес-модель, поэтому заключенные ранее договоренности «сейчас смотрятся совершенно иначе». Он также отметил, что на данный момент компании ведут переговоры, однако могут «закончить историю взаимоотношений». Глава российской компании также выразил надежду, что контракт удастся «модифицировать».

Рубцов добавил, что у российской компании есть еще один европейский заказчик — словенская авиакомпания Adria Airways, которой планируется поставить 15 самолетов в течение примерно двух лет.

CityJet — единственная европейская компания, эксплуатирующая российские Sukhoi Superjet 100. По контракту планировалось поставить в Ирландию 15 самолетов, однако на данный момент в парке авиакомпании только семь бортов. Всего в 2011—2017 годах было выпущено 156 самолетов. Крупнейшим покупателем является «Аэрофлот» (35 самолетов).