Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $511 млрд в 2018 году

Источник: Reuters

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $511 млрд в течение 2018 года, при этом потери российских предпринимателей были в среднем несколько меньше, чем у бизнесменов из многих других стран. Такие оценки опубликовало в пятницу агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, по последним данным, вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний совокупное состояние полусотни богатейших людей на планете сократилось до $4,7 трлн. При этом в первой половине текущего года этот показатель достигал рекордных $5,6 млрд из-за благоприятной ситуации на рынках.

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Богатейшие россияне

По оценкам агентства, для российских миллиардеров год был в среднем менее неудачным, чем для многих зарубежных предпринимателей. В материале сообщается, что «общее состояние 25 богатейших людей страны (России — прим. ТАСС) сократилось лишь немного», до $255 млрд. Как видно на опубликованном на сайте агентства графике, данный показатель снизился за год примерно на 2%. При этом, по оценкам Bloomberg, потери понесли 16 из 25 указанных лиц.

Согласно подсчетам агентства, среди российских миллиардеров наиболее неудачным год был для Олега Дерипаски, весной попавшего под американские санкции, его состояние уменьшилось на $5,7 млрд. Дерипаска больше не входит в составляемый агентством рейтинг 500 богатейших людей мира.

При этом, как подчеркивается в материале, российские предприниматели Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год около $9 млрд.

Американские миллиардеры

Глава корпорации Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных $168 млрд. Между тем, согласно последним оценкам, совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась до $115 млрд.

Как констатирует агентство, неудачным год был для главы компании Марка Цукерберга Facebook, владеющей одноименной социальной сетью. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.

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В материале отмечается, что в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США с совокупным состоянием $1,9 млрд. В течение года оно сократилось в общем сложности на 5,9%.

Крупные потери по всему миру

Агентство отмечает, что в список 500 самых состоятельных людей планеты входят 128 миллиардеров из азиатских стран. Их совокупный капитал в течение года сократился на $144 млрд. Больше всех потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь — $11,1 млрд.

В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, $17 млрд потерял германский предприниматель Георг Шеффлер и его семья.

В числе предпринимателей, для которых год был особенно неудачным, агентство называет мексиканского миллиардера Карлоса Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортегу (состояние — $59,2 млрд).