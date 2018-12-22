Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО сделала России последнее предупреждение, дав шанс
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Двухлетняя девочка спасла маме жизнь
Доказано: правила гигиены, которым нас учили, бесполезны и вредны
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой
Гордон недоумевает, почему русские не на коленях
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
Суд над Кадыровым: грозное заявление Европы
Знаменитый 52-летний актёр Калинин скончался - причина
“Это зависимость”: Лорак высказалась после развода
Продукт, употребление которого, заживляет стенки желудка
Блестящая месть впечатлила: 5 млн просмотров видео
Известный российский миллиардер скончался - причина
Умерла актриса Алла Соколова - СМИ о причине
Умер миллиардер Игорь Минаков
Умерла актриса Алла Соколова
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
09:06 (мск), источник: ТАСС

Bloomberg: богатейшие люди мира потеряли $511 млрд в 2018 году

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/ — Меньше всего в среднем обеднели российские миллиардеры. Общее состояние 25 самых богатых россиян сократилось на 2%

ЦБ: $ 68.0085   +0.64 € 77.9717   +1.03 ММВБ: $ 68.8400   +0.51 € 78.2300   -0.10
Источник: Reuters

Суммарное состояние 500 наиболее богатых людей мира сократилось примерно на $511 млрд в течение 2018 года, при этом потери российских предпринимателей были в среднем несколько меньше, чем у бизнесменов из многих других стран. Такие оценки опубликовало в пятницу агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, по последним данным, вследствие снижения стоимости акций целого ряда компаний совокупное состояние полусотни богатейших людей на планете сократилось до $4,7 трлн. При этом в первой половине текущего года этот показатель достигал рекордных $5,6 млрд из-за благоприятной ситуации на рынках.

Читайте также
Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Богатейшие россияне

По оценкам агентства, для российских миллиардеров год был в среднем менее неудачным, чем для многих зарубежных предпринимателей. В материале сообщается, что «общее состояние 25 богатейших людей страны (России — прим. ТАСС) сократилось лишь немного», до $255 млрд. Как видно на опубликованном на сайте агентства графике, данный показатель снизился за год примерно на 2%. При этом, по оценкам Bloomberg, потери понесли 16 из 25 указанных лиц.

Согласно подсчетам агентства, среди российских миллиардеров наиболее неудачным год был для Олега Дерипаски, весной попавшего под американские санкции, его состояние уменьшилось на $5,7 млрд. Дерипаска больше не входит в составляемый агентством рейтинг 500 богатейших людей мира.

При этом, как подчеркивается в материале, российские предприниматели Леонид Михельсон, Вагит Алекперов и Геннадий Тимченко в общей сложности заработали за год около $9 млрд.

Американские миллиардеры

Глава корпорации Amazon Джефф Безос, который занимает первое место в рейтинге богатейших людей мира, в сентябре увеличил свое состояние до рекордных $168 млрд. Между тем, согласно последним оценкам, совокупная стоимость принадлежащих ему активов сократилась до $115 млрд.

Как констатирует агентство, неудачным год был для главы компании Марка Цукерберга Facebook, владеющей одноименной социальной сетью. Он с января потерял $23 млрд. Его состояние оценивается в настоящее время в $49,7 млрд.

Читайте также
Financial Times назвала человеком года Джорджа Сороса

В материале отмечается, что в список 500 богатейших людей мира входят 173 миллиардера из США с совокупным состоянием $1,9 млрд. В течение года оно сократилось в общем сложности на 5,9%.

Крупные потери по всему миру

Агентство отмечает, что в список 500 самых состоятельных людей планеты входят 128 миллиардеров из азиатских стран. Их совокупный капитал в течение года сократился на $144 млрд. Больше всех потерял китайский бизнесмен, владелец Wanda Group, Ван Цзяньлинь — $11,1 млрд.

В течение года сократилось состояние большинства миллиардеров в странах Евросоюза. В частности, $17 млрд потерял германский предприниматель Георг Шеффлер и его семья.

В числе предпринимателей, для которых год был особенно неудачным, агентство называет мексиканского миллиардера Карлоса Слима, состояние которого оценивается в $53,9 млрд, а также владельца испанской торговой сети Zara Амансио Ортегу (состояние — $59,2 млрд).

В данный перечень также включен бразильский инвестор Жорже Паулу Леманн, его капитал сократился на $9,8 млрд до 19,8 млрд.

 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
"Пусть потом не пищат": главные высказывания Владимира Путина о внешней политике
В США окажут помощь Киеву после инцидента в Керченском проливе
Еноты взяли «в осаду» парня с чипсами
«Нафтогаз» предупредил о проблемах с закупкой газа
Кокорину и Мамаеву ужесточили обвинение
Бывший президент Приднестровья приговорен к 16 годам колонии
В Екатеринбурге в банке установили елку из 2 миллионов долларов
«Сухой» и ирландская CityJet могут разорвать сотрудничество
Спорт
Медведева прокомментировала провал на ЧР и расплакалась (видео) Российская фигуристка обратилась к болельщикам после неудачного выступления на чемпионате России
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Дочь Дмитрия Маликова травят из-за внешности Пользователи сети советуют девушке достойно вопринимать критику
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь