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10:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

В первый день нового года курс доллара может вырасти до 70 рублей. Об этом эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский рассказал «Российской газете».

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Источник: РИА "Новости"

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях. «Для разнообразных спекулянтов это — сущее раздолье, поэтому не исключаю, что первый рабочий день нового года мы встретим при курсе 70 рублей за доллар или даже выше», — заявил специалист.

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Он добавил, что поддержать рубль в этот период может скупка золота Китаем и Индией, которые усиливают покупки из-за годовой цикличности. Рожанковский заявил, что рассчитывать на помощь нефти в текущей ситуации не приходится.

По мнению эксперта, прогноз предусматривает два сценария. В первом случае рубль возьмет отметку 70 рублей к доллару до конца декабря, а затем укрепится в районе 68—68,20 за доллар или 78,60—78,80 за евро. Второй случай не предусматривает резких скачков, однако укрепление может произойти на уровне 69,00−69,20 за доллар. Другие сценарии могут быть связаны с развитием ситуации на Украине, резюмировал Рожанковский.

21 декабря сообщалось, что цена нефти марки Brent опустилась на пять процентов — до 54,28 доллара за баррель, на фоне чего курс рубля на Московской бирже упал на два процента относительно курса евро.

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21 декабря© Ньюстюб
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