Куда уходят ставки
Кредиты будут дорожать в соответствии с курсом регулятора.
Кредиты будут дорожать в соответствии с курсом регулятора.
В середине декабря Банк России уже второй раз в текущем году поднял ключевую ставку — снова на 0,25 п.п., до 7,75%. И хотя это повышение может показаться незначительным, банки отыграют его гораздо сильнее. По прогнозам участников рынка, процентные ставки по розничным кредитам могут повыситься на 1−3 п.п. в зависимости от типа продукта. Одновременно банки не исключают и ужесточения требований к новым заемщикам.
Пионеры роста
Решение ЦБ о повышении ключевой ставки 14 декабря (которая определяет стоимость денег в экономике) не было на 100% ожидаемым. В преддверии заседания мнения экспертов о том, как поведет себя регулятор, разделились почти пополам. Теперь, когда ЦБ не только повысил ставку, но и дал сигнал, что этим дело может не ограничиться, ведь риски в экономике продолжают нарастать, банки всерьез задумались о пересмотре процентных ставок по кредитным продуктам. О том, какие кредиты быстрее всего начнут дорожать, «Ъ» спросил участников рынка.
За последние несколько месяцев ставки по розничным кредитам уже выросли в среднем на 0,5−1 п.п., указывает старший директор по рейтингам финансовых институтов Fitch ratings Александр Данилов, добавляя, что рост ставок в итоге затронет все новые выдачи. «Исключением могут стать только самые дорогие необеспеченные кредиты (в основном это кредиты на покупку товаров в магазине.— “Ъ”), где ставки и так очень высокие и есть регулятивные ограничения со стороны ЦБ», — уточняет эксперт. Как указывает
Тем не менее рост ставок затронет нецелевые беззалоговые кредиты.
Для заемщика, готового платить 20−25% годовых, повышение до 22−27% годовых будет наименее ощутимо, чем, к примеру, рост ипотеки на 2 п.п.
При этом, уточняет эксперт, несмотря на повышение ЦБ ставки всего на 0,25 п.п., кредиты населению подорожают серьезнее — на 1−2 п.п. «В настоящее время сложилась очевидная тенденция к дальнейшему росту ставки ЦБ, таким образом, банки будут действовать на опережение», — считает он.
При этом даже по отдельным типам продуктов процентные ставки будут меняться неравномерно, например в зависимости от суммы кредита. «Повышение ставок коснется в первую очередь сегмента кредитов с небольшими суммами, а в сегменте крупных кредитов повышение ставок будет происходить гораздо медленнее, — считает руководитель блока “Розничный бизнес”
Страсти по ипотеке
Особняком в ряду розничных продуктов стоит ипотека. Снижение процентных ставок по ипотечных кредитам было одним из программных заявлений президента Владимира Путина.
«Если ожидания по ключевой ставке сместятся в пользу роста, то первыми отреагируют ипотечные кредиты, поскольку в таких кредитах ставка фиксируется на длительный срок и банкам приходится управлять процентным риском», — указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Осенью ставки по ипотеке повысили все основные участники этого рынка — в среднем на 0,5−1,5 п.п. Насколько ставки могут вырасти в дальнейшем — вопрос пока открытый. В Сбербанке — ключевом игроке на рынке ипотеки — отказались от комментариев вопроса о пересмотре ставок. Но в ВТБ (второй банк на рынке ипотеки после Сбербанка) признали, что будут повышать ставки. «ВТБ планирует пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например увеличить ставки по ипотеке», — сообщили в
К заемщикам станут строже
По мнению участников рынка, изменится не только стоимость кредита, но и его доступность. В условиях ухудшения общей ситуации в экономике банки будут жестче отбирать заемщиков, прогнозируют участники рынка. «В первую очередь речь идет о требованиях к соотношению долг-доход», — поясняет Екатерина Тутон. Ужесточение требований — адекватная политика в такой ситуации. Кроме того, слишком активные выдачи кредитов в 2017—2018 годах могут уже в ближайшее время обернуться ростом проблемной задолженности на балансах банков.
«Банки в последние
И потому, как бы они ни хотели расти и дальше,
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