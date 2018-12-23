Куда уходят ставки

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В середине декабря Банк России уже второй раз в текущем году поднял ключевую ставку — снова на 0,25 п.п., до 7,75%. И хотя это повышение может показаться незначительным, банки отыграют его гораздо сильнее. По прогнозам участников рынка, процентные ставки по розничным кредитам могут повыситься на 1−3 п.п. в зависимости от типа продукта. Одновременно банки не исключают и ужесточения требований к новым заемщикам.

Пионеры роста

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Решение ЦБ о повышении ключевой ставки 14 декабря (которая определяет стоимость денег в экономике) не было на 100% ожидаемым. В преддверии заседания мнения экспертов о том, как поведет себя регулятор, разделились почти пополам. Теперь, когда ЦБ не только повысил ставку, но и дал сигнал, что этим дело может не ограничиться, ведь риски в экономике продолжают нарастать, банки всерьез задумались о пересмотре процентных ставок по кредитным продуктам. О том, какие кредиты быстрее всего начнут дорожать, «Ъ» спросил участников рынка.

За последние несколько месяцев ставки по розничным кредитам уже выросли в среднем на 0,5−1 п.п., указывает старший директор по рейтингам финансовых институтов Fitch ratings Александр Данилов, добавляя, что рост ставок в итоге затронет все новые выдачи. «Исключением могут стать только самые дорогие необеспеченные кредиты (в основном это кредиты на покупку товаров в магазине.— “Ъ”), где ставки и так очень высокие и есть регулятивные ограничения со стороны ЦБ», — уточняет эксперт. Как указывает вице-президент банка «Восточный» Екатерина Тутон, в сегменте POS-кредитования не стоит ожидать резкого роста ставок «из-за жестких конкурентных условий в работе с партнерами». Вряд ли изменятся условия по кредитным картам, говорят банкиры. Во-первых, по словам госпожи Тутон, по картам сейчас и так достаточно высокие ставки, во-вторых, за последние три года по ним практически не было изменений.

Тем не менее рост ставок затронет нецелевые беззалоговые кредиты.

Для заемщика, готового платить 20−25% годовых, повышение до 22−27% годовых будет наименее ощутимо, чем, к примеру, рост ипотеки на 2 п.п. Павел Жолобов ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»

При этом, уточняет эксперт, несмотря на повышение ЦБ ставки всего на 0,25 п.п., кредиты населению подорожают серьезнее — на 1−2 п.п. «В настоящее время сложилась очевидная тенденция к дальнейшему росту ставки ЦБ, таким образом, банки будут действовать на опережение», — считает он.

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При этом даже по отдельным типам продуктов процентные ставки будут меняться неравномерно, например в зависимости от суммы кредита. «Повышение ставок коснется в первую очередь сегмента кредитов с небольшими суммами, а в сегменте крупных кредитов повышение ставок будет происходить гораздо медленнее, — считает руководитель блока “Розничный бизнес” Альфа-банка Майкл Тач.— Эту тенденцию мы уже наблюдали в начале 2018 года, когда ставки по кредитам на сумму свыше 300 тыс. руб. снижались на фоне сравнительно постоянных ставок по суммам менее 300 тыс. руб. Это может объясняться меньшей зависимостью крупных кредитов от затрат на их выдачу и обслуживание».

Страсти по ипотеке

Особняком в ряду розничных продуктов стоит ипотека. Снижение процентных ставок по ипотечных кредитам было одним из программных заявлений президента Владимира Путина.

Тем не менее если тренд на повышение ключевой ставки закрепится, шансов у дешевой ипотеки не останется.

«Если ожидания по ключевой ставке сместятся в пользу роста, то первыми отреагируют ипотечные кредиты, поскольку в таких кредитах ставка фиксируется на длительный срок и банкам приходится управлять процентным риском», — указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Осенью ставки по ипотеке повысили все основные участники этого рынка — в среднем на 0,5−1,5 п.п. Насколько ставки могут вырасти в дальнейшем — вопрос пока открытый. В Сбербанке — ключевом игроке на рынке ипотеки — отказались от комментариев вопроса о пересмотре ставок. Но в ВТБ (второй банк на рынке ипотеки после Сбербанка) признали, что будут повышать ставки. «ВТБ планирует пересматривать условия по низкомаржинальным продуктам, например увеличить ставки по ипотеке», — сообщили в пресс-службе банка.

К заемщикам станут строже

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По мнению участников рынка, изменится не только стоимость кредита, но и его доступность. В условиях ухудшения общей ситуации в экономике банки будут жестче отбирать заемщиков, прогнозируют участники рынка. «В первую очередь речь идет о требованиях к соотношению долг-доход», — поясняет Екатерина Тутон. Ужесточение требований — адекватная политика в такой ситуации. Кроме того, слишком активные выдачи кредитов в 2017—2018 годах могут уже в ближайшее время обернуться ростом проблемной задолженности на балансах банков.

«Банки в последние год-полтора очень активно выдавали новые кредиты населению, а доходы у людей практически не растут, что приводит к закредитованности, — отмечает Александр Данилов.— Соответственно, в перспективе это может обернуться ростом просрочки и проблемами для банков.

И потому, как бы они ни хотели расти и дальше, где-то должен сработать инстинкт самосохранения, а значит, они начнут закручивать гайки. Кроме того, ЦБ обяжет банки с 1 октября 2019 года проверять кредитную нагрузку потенциального заемщика при выдаче займа от 10 тыс. руб. или увеличении кредитного лимита по карте. В дальнейшем, опираясь на эти оценки, ЦБ может ввести ограничения, не позволяющие банкам кредитовать людей с высокой долговой нагрузкой.

Пока надежд на разворот тренда мало. «Центробанк ожидает пика роста инфляции в первом полугодии 2019 года из-за ослабления рубля и повышения НДС. Этот фактор будет влиять на динамику ставок, ведь они напрямую зависят от ситуации на рынке, — говорит Антон Павлов.— И пока российская экономика будет находиться под давлением внешних негативных факторов — санкционных мер, падения цен на нефть, ослабления курса рубля, снижения уровня прироста ВВП, роста потребительских цен, мы будем наблюдать движение ставок вверх».