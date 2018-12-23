Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным
Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской
Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск похвалил ракетный двигатель российского производства РД-180, использующийся на американской
По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. «Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.
РД-180 разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170. В 1996 г. право на использование двигателя приобрела американская компания General Dynamics. Впервые РД-180 был использован 24 мая 2000 г. в качестве первой ступени ракеты Atlas.
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Кроме того, в сентябре этого года газета «Коммерсантъ» узнала, что НПО «Энергомаш» заключило с американской Orbital ATK контракт на поставку четырех дополнительных двигателей РД-181 для