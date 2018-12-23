Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Источник: AP 2018

По мнению предпринимателя, конструкция этого двигателя великолепна. «Стыдно, что Boeing и Lockheed вынуждены использовать российский двигатель на Atlas, однако конструкция двигателя великолепна», — написал Маск в Twitter.

РД-180 разработан НПО «Энергомаш», он был создан в середине 1990-х гг. на основе двигателя РД-170. В 1996 г. право на использование двигателя приобрела американская компания General Dynamics. Впервые РД-180 был использован 24 мая 2000 г. в качестве первой ступени ракеты Atlas.

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Читайте также «Буран»: жизнь и внезапная смерть советского суперпроекта

Конгресс США призывал отказаться от российских двигателей, но из-за технических и финансовых проблем Вашингтон пока не может этого сделать, писала в прошлом году газета The Wall Street Journal. «Власти заявили, что United Launch Alliance — основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, — скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas-5 разработки 90-х гг. с двигателями российского производства ориентировочно до 2024 или 2025 г., или даже до 2028 г.», — сообщало издание.

Высокопоставленные источники в ракетно-космической отрасли США рассказывали газете, что промышленность готовится к возможной нехватке двигателей в будущем, поэтому сейчас США закупают больше РД-180, чем планировалось.