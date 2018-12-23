Российские банки стали чаще выдавать кредиты пенсионерам

Источник: РИА "Новости"

Объем выданных лицам старше 60 лет займов за первые 10 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% и составил 403,3 млрд рублей.

Кроме того, увеличилось и число самих клиентов пенсионного возраста. При этом отмечается, что кредитные организации предоставляют им средства охотнее, чем молодежи.

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В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские займы. Их средний размер составляет 103,18 тыс. рублей. Это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. При этом меньше всего людей после 60 лет интересует ипотека.