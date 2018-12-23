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23 декабря, источник: Известия

В Польше оценили последствия оттока рабочих из Украины в Германию

Из Польши в Германию могут мигрировать порядка 500 тыс. украинских рабочих, что негативно скажется на экономике страны. Об этом сообщили в Союзе предпринимателей и работодателей Польши газете Die Welt в воскресенье, 23 декабря.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в Польше живет около 2 млн украинцев, большинство из них — трудовые мигранты.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тыс. украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил изданию представитель организации Якуб Бинковски.

Помимо этого на экономику Польши оказывают влияние такие факторы, как миграция миграция поляков, а также низкий уровень рождаемости. В связи с этим союз предпринимателей и работодателей Польши призвал Варшаву привлечь больше иностранцев и содействовать получению ими гражданства.

22 декабря министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что свыше 10 млн. украинцев трудоустроены на постоянной основе или работают по сезонному принципу за рубежом.

19 декабря правительство Германии утвердило законопроект, с 2020 года отменяющий приоритет для граждан Германии и Евросоюза при получении работы.

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