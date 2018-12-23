В Польше оценили последствия оттока рабочих из Украины в Германию

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в Польше живет около 2 млн украинцев, большинство из них — трудовые мигранты.

«Согласно умеренному сценарию, который мы считаем реалистичным, польский рынок труда покинут 500 тыс. украинцев. Негативный сценарий предполагает, что их будет в два раза больше», — заявил изданию представитель организации Якуб Бинковски.

Помимо этого на экономику Польши оказывают влияние такие факторы, как миграция миграция поляков, а также низкий уровень рождаемости. В связи с этим союз предпринимателей и работодателей Польши призвал Варшаву привлечь больше иностранцев и содействовать получению ими гражданства.

22 декабря министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что свыше 10 млн. украинцев трудоустроены на постоянной основе или работают по сезонному принципу за рубежом.