Исследование показало, жители каких регионов больше всего задолжали банкам

Источник: РИА Новости

Для оценки кредитной нагрузки в региональном разрезе по заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг по данным Центробанка РФ и Росстата составило рейтинг регионов РФ по уровню закредитованности населения — отношения банковской задолженности к годовому доходу. Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по соотношению задолженности населения перед банками к годовой заработной плате за вычетом НДФЛ на одного работающего жителя. Среднегодовая зарплата и численность экономически активного населения рассчитывались как средние значения за 12 месяцев (с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года), задолженность по банковским кредитам оценивалась на 1 ноября 2018 года.

В последние годы розничное кредитование являлось одним из флагманов рынка банковских услуг в России. Очень быстро растут такие виды кредитования как ипотека и автокредиты, однако в последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно увеличились, в то время как зарплаты растут гораздо слабее. В конечном итоге, наблюдаемая сейчас динамика ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян.

Согласно данным Центробанка РФ, объем кредитов населения на балансах банков по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 14,4 триллиона рублей, что на 22,1% больше, чем годом ранее. При этом рост заработной платы в среднем в последний год был на уровне 10%.

По оценкам РИА Рейтинг, за последние 12 месяцев кредитная нагрузка на каждого работающего жителя России выросла на 36 тысяч рублей и составила 199 тысяч рублей на 1 ноября текущего года.

Меньше кредитов на юге

В целом результаты исследования РИА Новости свидетельствуют, что закредитованность населения в регионах очень неоднородна. Отношение среднего кредита к среднегодовой зарплате варьируется от 11% до 83%, а средний уровень закредитованности по России составляет примерно 45% .

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Первое место с наименьшим количеством кредитов в рейтинге занимает Республика Крым, второе — Севастополь, у которых отношение кредита к среднегодовой зарплате составляет 10,8% и 11,1% соответственно. В этих регионах невысокий уровень закредитованности связан с тем, что, во-первых, эти регионы вошли в состав России относительно недавно, и население не успело еще набрать значительного объема кредитов. Во-вторых, многие крупные банки не работают на территории полуострова, поэтому предложение банковских услуг там ограничено.

Замыкает первую тройку Республика Ингушетия с показателем 11,9%. На четвертом месте находится Республика Дагестан, где 18%, на пятом — Чеченская Республика с 19,9%. В первую десятку также входят: Чукотский автономный округ, Москва, Камчатский край, Сахалинская область и Магаданская область.

Значение показателя закредитованности у этих регионов находится в диапазоне от 20,5% (Чукотский автономный округ), до 29,7% (Магаданская область).

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Значительный уровень закредитованности наблюдался в Республиках Калмыкия, Адыгея, Чувашии, Курганской области и Республике Тыва. При этом Республика Калмыкия занимает последнее место с большим отрывом. Закредитованность в этом регионе составляет 83%, а у второго региона с конца в рейтинге, Республике Адыгея, — 69%. Замыкающая пятерку аутсайдеров Республика Тыва имеет соотношение средней годовой зарплаты и среднего долга 67%. Еще у восьми регионов доля закредитованности выше 60%, это достаточно высокий показатель.

Лидеры по кредитам на севере

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. В частности, лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ, с объемом задолженности в 422 тысячи рублей. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Республика Саха (Якутия) и Ненецкий автономный округ, у которых уровень задолженности на одного работающего составил 403, 361 и 329 тысяч рублей соответственно. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов на одного работающего Тюменская область, в которой ссудная задолженность в пересчете на одного работающего составила 300 тысяч рублей.

В первую десятку по абсолютному объему кредитов на одного работающего жителя также попали: Магаданская область, Московская область, Республика Коми, Республика Тыва и Сахалинская область. При этом объем кредитов на одного работающего у этих регионов варьировался не очень сильно от 299 до 258 тысяч рублей.

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Наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего в абсолютном выражении наблюдается в южных регионах. В частности, в Республике Ингушетия объем выданных банковских кредитов на одного работающего составляет всего 31 тысячу рублей, что почти в 14 раз меньше, чем в Ямало-Hенецком автономном округе. Второе и третье места у Республики Крым и Севастополя, где на одного работающего приходится 32 и 35 тысяч рублей кредитов. И еще в двух регионах объем кредитов банков на работающего находится у уровня 50 тысяч рублей.

Быстрый рост долгов

По абсолютному приросту кредитной нагрузки на одного работающего лидируют также северные регионы. Наибольший прирост кредитной нагрузки наблюдался в Республике Саха (Якутия), за год она выросла сразу на 69 тысяч рублей. На втором и третьем местах по динамике роста кредитов Чукотский автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, прирост на одного работающего у которых составил 64 и 61 тысячу рублей. В целом же прирост более 50 тысяч рублей наблюдался у 10 регионов, из которых шесть являются лидерами по объему задолженности на одного работающего.

Наименьший прирост банковских долгов населения отмечается в регионах с наименьшей закредитованностью, которые уже упоминались ранее. При этом единственное исключение — это Республика Бурятия, которая по соотношению долгов и зарплат находится на 33 месте, а за последний год средний долг здесь вырос лишь на 15 тысяч рублей (7-й результат).

В целом можно сказать, что банки охотнее дают, а заемщики охотнее берут банковские кредиты в регионах, где и так уже объем долга достаточно высок. Безусловно, тут играет роль позитивная кредитная история, а уровень закредитованности либо не принимается в расчет, либо оценивается как невысокий.