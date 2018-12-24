Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов
Такой пластик хотят приравнять к банковским продуктам, чтобы не допустить мошенничества.
Такой пластик хотят приравнять к банковским продуктам, чтобы не допустить мошенничества.
В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова. Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками. Это снизит риск использования такого пластика для мошеннических схем. Сегодня с помощью подарочных карт можно обналичить денежные средства до 1 млн рублей.
НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам. Как рассказала «Известиям» исполнительный директор ассоциации Мария Михайлова, сейчас организация проводит консультации с регуляторами: в рабочем порядке обращения направлены в Росфинмониторинг и ФАС. Также готовится официальное письмо в Центробанк.
«Что это за подарки такие, как они используются?» — недоумевает Мария Михайлова.
Оценить объем рынка таких карт
Как полагают в НПА, решить проблему можно несколькими путями. Один из них — сделать подарочные карты банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации. Тогда ритейлеры не смогут их выпускать без сотрудничества с кредитными организациями. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тыс. рублей.
Другой вариант — покупатель будет вносить предоплату ритейлеру, после чего картой сможет пользоваться только он сам, передать третьему лицу пластик будет невозможно.
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Подарочные карты уже во многом стали дебетовыми, на них можно держать внушительные суммы и покупать товары, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.
— Конечно, можно найти возможность и для отмывания денег с их помощью, — уверен он.
Источник на финансовом рынке рассказал «Известиям», что на сегодняшний день есть несколько известных схем такого использования подарочных карт и сертификатов на услуги. Например: юридическое лицо покупает их по безналичному расчету оптом, допустим, на сумму 1 млн рублей и больше. В отчетности указывает, что эти карты безвозмездно переданы поставщикам
Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «Известиям», что в теории подарочные карты можно использовать и для легализации денежных средств.
— Дело в том, что реализация карты не подразумевает немедленную продажу товара. Таким образом, невозможно проверить конкретный магазин на предмет подобной противоправной деятельности с точки зрения несоответствия выручки и фактически полученных у поставщиков и реализованных товаров, — подчеркнул эксперт.
Безымянные карты легко использовать для отмывания денег, сказала «Известиям» эксперт проекта «Финшок» в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Татьяна Кирик. Можно определенные суммы из оборота компании направлять на закупки подарков для своих партнеров. А дальше эти карты обналичивать, занимаясь их перепродажей.
Ритейлеры считают, что регулирование в сфере подарочных карт будет ограничивать в первую очередь потребителей.
— Оно ущемляет интересы покупателей, которые теряют возможность выбора удобной им формы обмена подарками с родственниками и близкими, — полагают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Президент Ассоциации компаний
Подарочная карта или сертификат — это аванс, который вносит покупатель, пояснил эксперт.
— Всё регулирование на этот счет уже описано в Гражданском кодексе и законодательстве о
Артем Соколов также добавил, что со следующего года для правильного отражения авансов у ритейлеров появляются новые реквизиты в чеках.
Евгения Перцева,
Татьяна Гладышева
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