Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

Источник: РИА "Новости"

В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова. Граждане не смогут дарить друг другу карты, выпущенные магазинами. Чтобы покупатели смогли передавать их третьим лицам, ритейлеры должны будут сотрудничать с банками. Это снизит риск использования такого пластика для мошеннических схем. Сегодня с помощью подарочных карт можно обналичить денежные средства до 1 млн рублей.

Презент не для всех

НПА предложила регулировать рынок подарочных карт магазинов и приравнять их к банковским платежным инструментам. Как рассказала «Известиям» исполнительный директор ассоциации Мария Михайлова, сейчас организация проводит консультации с регуляторами: в рабочем порядке обращения направлены в Росфинмониторинг и ФАС. Также готовится официальное письмо в Центробанк.

В НПА уверены, что фактически подарочные карты магазинов уже превратились в платежное средство. Есть примеры, когда торговая сеть выпускает пластик с многоразовым пополнением до 999 тыс. рублей.

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«Что это за подарки такие, как они используются?» — недоумевает Мария Михайлова.

Оценить объем рынка таких карт из-за отсутствия регулирования сейчас невозможно, отмечает она. Есть риск, что физические и юридические лица могут использовать их для обналичивания средств. Эта ситуация требует регуляторного вмешательства, считают в ассоциации.

Как полагают в НПА, решить проблему можно несколькими путями. Один из них — сделать подарочные карты банковскими продуктами с соблюдением всех требований по идентификации. Тогда ритейлеры не смогут их выпускать без сотрудничества с кредитными организациями. Сегодня по законодательству о противодействии отмыванию доходов анонимные карты, которые могут передаваться третьим лицам, кредитные организации могут выпускать на сумму не более 15 тыс. рублей.

Другой вариант — покупатель будет вносить предоплату ритейлеру, после чего картой сможет пользоваться только он сам, передать третьему лицу пластик будет невозможно.

Волшебная карточка

В пресс-службе ФАС «Известиям» сообщили, что предложение ассоциации находится на рассмотрении. В Росфинмониторинге на запрос «Известий» о том, стоит ли вводить регулирование на рынке подарочных карт ритейлеров и ограничивать их оборот, оперативно не ответили.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» пояснили, что «подобные идеи периодически высказываются отдельными участниками платежного рынка, однако их целесообразность требует серьезной оценки с точки зрения влияния на конечного потребителя».

Подарочные карты уже во многом стали дебетовыми, на них можно держать внушительные суммы и покупать товары, сказал «Известиям» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

— Конечно, можно найти возможность и для отмывания денег с их помощью, — уверен он.

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Источник на финансовом рынке рассказал «Известиям», что на сегодняшний день есть несколько известных схем такого использования подарочных карт и сертификатов на услуги. Например: юридическое лицо покупает их по безналичному расчету оптом, допустим, на сумму 1 млн рублей и больше. В отчетности указывает, что эти карты безвозмездно переданы поставщикам каких-либо услуг, которыми пользовалось юридическое лицо. Но на самом деле карты перепродаются на любых площадках в интернете по сниженному номиналу.

Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин пояснил «Известиям», что в теории подарочные карты можно использовать и для легализации денежных средств.

— Дело в том, что реализация карты не подразумевает немедленную продажу товара. Таким образом, невозможно проверить конкретный магазин на предмет подобной противоправной деятельности с точки зрения несоответствия выручки и фактически полученных у поставщиков и реализованных товаров, — подчеркнул эксперт.

Безымянные карты легко использовать для отмывания денег, сказала «Известиям» эксперт проекта «Финшок» в рамках национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Татьяна Кирик. Можно определенные суммы из оборота компании направлять на закупки подарков для своих партнеров. А дальше эти карты обналичивать, занимаясь их перепродажей.

Подарок без смысла

Ритейлеры считают, что регулирование в сфере подарочных карт будет ограничивать в первую очередь потребителей.

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— Оно ущемляет интересы покупателей, которые теряют возможность выбора удобной им формы обмена подарками с родственниками и близкими, — полагают в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, в которую входит «Эльдорадо», «Медиа Маркт», «М. Видео») Артем Соколов сказал «Известиям», что иметь возможность реализовать подарочный сертификат должен не только тот, кто его приобрел, а еще и тот, кому его подарили. Иначе такой подарок теряет всякий смысл, сказал он. Регулирование на этом рынке он счел излишним.

Подарочная карта или сертификат — это аванс, который вносит покупатель, пояснил эксперт.

— Всё регулирование на этот счет уже описано в Гражданском кодексе и законодательстве о контрольно-кассовой технике, — отметил он.

Артем Соколов также добавил, что со следующего года для правильного отражения авансов у ритейлеров появляются новые реквизиты в чеках.

Евгения Перцева,

Татьяна Гладышева