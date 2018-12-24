Инвесторов импортозаместили

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран. В то же время, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались среди лучших.

По оценке «Ъ», основанной на данных BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR, отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок за три последние недели, составил $330 млн. Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд.

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Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций более $0,5 млрд, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной иностранные инвесторы вывели $700 млн. Летнее затишье сменилось в начале осени новым исходом инвесторов, который продолжается до сих пор.

Движение средств в российских фондах лишь в первом полугодии было в общем тренде развивающихся рынков. По оценкам «Ъ», за неполные 12 месяцев фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли более $50 млрд, что на $12 млрд меньше поступлений 2017 года. Из стран БРИК наибольший приток зафиксировали фонды Китая —$31 млрд, еще свыше $500 млн поступило в фонды Бразилии. Отток зафиксировали только фонды Индии, из которых за год было выведено почти $3,5 млрд.

Аномальное поведение инвесторов на российском рынке вызвано геополитическим фоном вокруг страны.

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В конце января Минфин США опубликовал «кремлевский список», в который вошли российские чиновники и крупные бизнесмены. В апреле Белый дом ввел санкции в отношении лиц из этого списка и их компаний. В августе сенаторы внесли в Конгресс США законопроект о новых антироссийских санкциях, с дополнительными ограничениями выступил Госдеп страны.

«Санкции против “Русала” и ряда других компаний в апреле и угроза санкций против госбанков обрушили российские акции, а риск новых ограничений отпугивал возможных инвесторов», — говорит партнер FP Wealth Solutions Алексей Дебелов.

В последние месяцы года пессимизма инвесторам добавили цены на нефть.

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По данным Reuters, в пятницу стоимость североморской нефти опускалась до отметки $53 за баррель, что на 10% ниже закрытия предшествующей недели и на 37% — значений начала октября. По словам аналитиков, инвесторы долгое время спокойно относились к движению нефтяных цен. Однако после того, как были пробиты уровни $60 и $55 за баррель, этот фактор стал доминировать на рынке.

Впрочем, несмотря на бегство иностранных инвесторов, фондовые индикаторы российского рынка акций оказались в числе лучших. Индекс Московской биржи, рассчитываемый в рублях, прибавил более 11%, долларовый индекс РТС снизился лишь на 7%. Большинство других фондовых индексов развивающихся стран потеряли с начала года 10−28%. Европейские индексы снизились за это же время на 16−20%, а американские индексы опустились в пределах 8%.

Устойчивость российского рынка акций связана с высоким спросом со стороны внутренних частных инвесторов. По данным Investfunds, за 11 месяцев текущего года в ПИФы акций и смешанных инвестиций поступило почти 30 млрд руб.— рекордный объем за всю историю фондов данных категорий. Существенно выросли вложения в акции и со стороны состоятельных россиян.

По данным аналитического агентства Frank RG, за минувший год объем вложений граждан в акции достиг 560 млрд руб.

«Судя по статистике привлечения в паевые фонды, в 2018 году розничный инвестор переключился с облигаций на акции, видя большую доходность в дивидендах. Это обеспечило устойчивость нашего рынка», — отмечает заместитель гендиректора УК ТФГ Равиль Юсипов.

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Впрочем, участники рынка сомневаются в сохранении высоких темпов привлечения в фонды акций. По словам Равиля Юсипова, девальвация рубля может помочь немного рублевым ценам на акции, но не сможет определять поведение цен при росте ВВП всего на 1% и росте инфляции свыше 5%. Поэтому участники рынка рассчитывают на возвращение хотя бы части внешних инвесторов, которые будут ориентироваться на фундаментальные показатели рынка.

По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Евгения Линчика, российский рынок по-прежнему недооценен по сравнению со своими аналогами, и возможное восстановление цен на нефть, а также позитивные изменения в экономике или геополитике будут благожелательно восприняты инвесторами.