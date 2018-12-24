НДС вышел на связь
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов.
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов.
С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов
Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 21 декабря оповестили абонентов об изменении стоимости услуг с января 2019 года. Так, «Вымпелком» разослал СМС, в которых сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек.
При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся. В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал «Ъ» абонент оператора. В СМС, полученном абонентами «МегаФона», также отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января. Из сообщения на сайте Tele2 следует, что изменение параметров также произойдет с января на части архивных тарифов. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.
В «Вымпелкоме» пояснили «Ъ», что изменение касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах предусмотрено условиями договора.
В компании указывают, что традиционно проводят работу по актуализации старых архивных тарифов и услуг, «ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов».
«Изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии», — добавили в
Собеседник «Ъ» в одном из операторов подчеркивает, что сотовая связь в России в целом из самых дешевых в мире, но маржинальность у операторов небольшая, поэтому они вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и курс валют.
Ранее в декабре «Ъ» сообщал, что средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с апреля по декабрь 2018 года, по оценке Content Review, снизилась на 3%, с 258,3 руб. до 255 руб. в месяц. Однако аналитики прогнозировали, что рост цен
Окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они, скорее всего, запустят в первом квартале 2019 года.
Операторы пытаются использовать увеличение НДС как предлог для повышения цен на услуги связи, пытаясь таким образом увеличить собственную маржинальность и компенсировать сложную рыночную конъюнктуру, в том числе негативное влияние от усиления конкуренции, отмечает аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «Операторы повышают цены в среднем на уровень, даже превышающий рассчитанный ЦБ проинфляционный эффект повышения НДС. Для сравнения: ЦБ на основе своих моделей и опыта других стран прогнозирует вклад НДС в инфляцию в пределах 0,6−1,5 процентного пункта», — поясняет он. Аналитик ожидает, что операторам удастся избежать существенных претензий Федеральной антимонопольной службы. При этом, добавляет он, учитывая стабильно высокий уровень конкуренции, повышение цен будет носить разовый характер, а маржинальность будет иметь тенденцию к снижению.
Юлия Тишина