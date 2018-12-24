НДС вышел на связь

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

С января 2019 года абонентов российских сотовых операторов ждет повышение тарифов из-за увеличения НДС. «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 уже оповестили об этом клиентов ряда корпоративных и архивных тарифов. Первоначально удорожание составит около 1,6%, оценивают аналитики, однако, чтобы компенсировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы в перспективе могут подрасти на 10−20%: окончательные суммы операторы заложат в новых тарифах, которые появятся в начале 2019 года.

Сотовые операторы «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 21 декабря оповестили абонентов об изменении стоимости услуг с января 2019 года. Так, «Вымпелком» разослал СМС, в которых сообщается об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года: цена будет увеличена на коэффициент 1,016949 с применением математического округления до копеек.

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При этом цены и тарифы без учета НДС сохранятся. В службе поддержки «Вымпелкома» пояснили, что «компания выполняет обязательство по исполнению ФЗ-303 по изменению ставки НДС», рассказал «Ъ» абонент оператора. В СМС, полученном абонентами «МегаФона», также отмечается, что в 2019 году с 18% до 20% меняется ставка НДС. Оператор обновит цены с 9 января. Из сообщения на сайте Tele2 следует, что изменение параметров также произойдет с января на части архивных тарифов. Абонентов МТС о повышении тарифов пока не предупреждали.

В «Вымпелкоме» пояснили «Ъ», что изменение касается корпоративных тарифных планов, где выделение ставки НДС и заблаговременное уведомление о планируемых изменениях в расчетах предусмотрено условиями договора.

В компании указывают, что традиционно проводят работу по актуализации старых архивных тарифов и услуг, «ориентируясь на изменившиеся потребности клиентов».

«Изменения связаны в том числе с необходимостью поддержания ряда услуг и сервисов, которые в той или иной мере остаются востребованными, в рабочем состоянии», — добавили в пресс-службе «Вымпелкома». В Tele2 подчеркнули, что более 40% тарифов останутся неизменными. Также без изменений остается открытая для подключений линейка «Мой Tele2», тарифы «Мой безлимит» и «Премиум». Непосредственно НДС не повлияет на изменение тарифов, утверждают в пресс-службе оператора. «Сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости незначительной корректировки цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, валютные колебания, новые затраты, которые накладываются на отрасль и тем самым утяжеляют себестоимость услуг для операторов, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени», — пояснили в Tele2. В «МегаФоне» и МТС отказались от комментариев.

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Собеседник «Ъ» в одном из операторов подчеркивает, что сотовая связь в России в целом из самых дешевых в мире, но маржинальность у операторов небольшая, поэтому они вынуждены реагировать на изменения НДС, инфляцию и курс валют.

Ранее в декабре «Ъ» сообщал, что средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с апреля по декабрь 2018 года, по оценке Content Review, снизилась на 3%, с 258,3 руб. до 255 руб. в месяц. Однако аналитики прогнозировали, что рост цен из-за увеличения НДС может проявиться уже с начала 2019 года. Номинально повышение НДС до 20% ведет к удорожанию цены на 1,6%, но в реальности, чтобы нивелировать повышение НДС по всей цепочке ценообразования услуг, тарифы должны вырасти на 10−20%, считает руководитель Content Review Сергей Половников.

Окончательно операторы заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они, скорее всего, запустят в первом квартале 2019 года.