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11:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия отказалась от расчетов в долларах

Россия перестает использовать расчеты в долларах в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.

ЦБ: $ 68.0085   +0.64 € 77.9717   +1.03 ММВБ: $ 68.3350   -0.51 € 77.8975   -0.33
Источник: РИА "Новости"

Например, поставка зенитных ракетных систем С-400 оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. Как рассказал Мантуров, в национальных валютах, в частности, расплачиваются Индия, Турция и Китай.

С Индией контракт на пять миллиардов долларов заключили в начале октября этого года, по нему страна получит пять полков С-400. Турция должна получить четыре дивизиона на 2,5 миллиарда долларов, соглашение подписали в декабре 2017 года. Китай приобрел шесть дивизионов на сумму более трех миллиардов долларов.

Мантуров уточнил, что бартерные схемы, когда с предприятиями можно было рассчитаться «либо китайской тушенкой, либо пуховиками», уже проходили в девяностые. Сейчас, они, по словам министра, к счастью, не используются.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, документ могут подписать до конца года.

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