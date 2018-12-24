Россия отказалась от расчетов в долларах

Источник: РИА "Новости"

Например, поставка зенитных ракетных систем С-400 оплачивается в рублях или в национальных валютах стран-покупателей. Как рассказал Мантуров, в национальных валютах, в частности, расплачиваются Индия, Турция и Китай.

С Индией контракт на пять миллиардов долларов заключили в начале октября этого года, по нему страна получит пять полков С-400. Турция должна получить четыре дивизиона на 2,5 миллиарда долларов, соглашение подписали в декабре 2017 года. Китай приобрел шесть дивизионов на сумму более трех миллиардов долларов.

Мантуров уточнил, что бартерные схемы, когда с предприятиями можно было рассчитаться «либо китайской тушенкой, либо пуховиками», уже проходили в девяностые. Сейчас, они, по словам министра, к счастью, не используются.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай готовят соглашение о взаиморасчетах в национальных валютах. По словам главы ВЭБа Игоря Шувалова, документ могут подписать до конца года.

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