Тринадцатая зарплата ускользает от россиян

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Тринадцатую зарплату дадут не всем. В этом году работодатели решили вознаградить только лучших сотрудников и выборочно. А почти 60% владельцев бизнеса вообще отказались от новогодних поощрений, говорится в исследовании сервиса Rabota.ru. Кто предпочитает экономить на премиях? И как ее выписывают? Подробности — в материале Аэлиты Курмуковой.

Тринадцатую зарплату не ждать: владельцы бизнеса готовятся к худшему и говорят, что девальвация рубля, санкции, новые законы не сделали их компании богаче — рентабельность падает, поэтому многие экономят на премии. Девелоперы вообще отказались от новогодних бонусов, тринадцатой не будет, говорит директор по развитию Vilagio Estate Константин Романов.

Ситуация сложная в отрасли: около 70 застройщиков пострадали из-за последнего лишения лицензии Центробанком страховой компании «Респект», которая держала 80% рынка страхования ДДУ. Тут о премировании не идет речь, потому что нужно людям зарплату отдать вовремя.

Но так ли уж все плохо? Если посмотреть на исследование сервиса Rabota.ru, который опросил 300 компаний по всей России, то у бизнеса есть деньги на тринадцатую. Премию в этом году, как заявил «Ъ FM» гендиректор портала Александр Ветерков, планируют выписать больше 40% — это вдвое больше чем в прошлом году. И добавляет, что пусть и не всем, но лучшим точно дадут: «Мы планируем выплатить премию ключевым сотрудникам, которые принесли нам в этом году самые выдающиеся результаты, в размере месячного дохода. Выборочно. Премии у нас получат примерно 10% сотрудников».

Просто так тринадцатую уже не дают. Премию надо заслужить результатами и планом.

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Топам ее выписывают владельцы бизнеса, а рядовым сотрудникам — начальники, и они уже сами решают, кому дать и сколько, делится бизнесмен Вадим Дымов: «Год был сложным очень, но, тем не менее, компания находит возможность поощрять, в том числе и в этом году, людей, которые отличились. Топ-менеджер может получать в размере заработной платы, может две зарплаты, три, а может и шесть. Это зависит от того, насколько амбициозны были его планы, и как он их выполнял. Если говорить о рядовых работниках, как правило, это просто тринадцатая зарплата или две зарплаты. Любимчиков не отслеживаю. Надеюсь, что любимчики хорошо работают. Надеюсь, что это заслуженные любимчики».

Повального поощрения нет, добавляет Дымов. Премию получат те, кто действительно заслуживает, а не просто отсиживается. Но иногда премируют всех, независимо от KPI конкретного сотрудника. Высокотехнологичные компании закрывают 2018-й куда результативнее, чем те же застройщики. Так что Новый год — лучший повод сделать приятное всему коллективу, отмечает глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев: «Рынок безопасности в этом году развивался более бурными темпами, чем IT. Очень многие сотрудники выполнили и перевыполнили поставленные перед ними цели, за это им предусмотрены достаточно значительные денежные бонусы, которые иногда могут превышать несколько месяцев зарплат».

В этом году мотивируем людей даже скорее не премиями, а дополнительными бенефитами. Объявили сотрудникам, что теперь добровольная медицинская страховка доступна не только сотрудникам компании, но и членам их семей.

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Обязать владельца бизнеса дать новогоднюю премию нельзя, она не прописана в Трудовом кодексе. И нередко именно тринадцатой зарплатой и манипулирует руководство. Будешь плохо себя вести — премию не получишь. Поэтому мы от нее и отказались, говорит Эльдар Урманчеев, гендиректор компании The Investor’s Guardian: «Совершенно не нужно делать так, чтобы сотрудник зависел от воли начальства, выплатят ему тринадцатую зарплату в конце года или нет. У нас в компании нет как таковой тринадцатой зарплаты, она у нас выплачивается ежемесячно, и сотрудники, по согласованию с кадровой службой и с руководством, накапливают себе деньги на большие траты самостоятельно. Иногда и на 30−40% больше оклада».