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13:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Китай начал предоставлять российским таможенникам информацию о посылках

Китайские таможенники начали предоставлять российским коллегам информацию о номенклатуре товаров и о случаях выявления контрафактов, сообщил газете «Ведомости» представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Источник: РИА "Новости"

О взаимодействии представители двух стран договорились в ноябре, подписав меморандум о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли.

В ФТС пояснили, что обмен информацией нужен для анализа данных о посылках до начала таможенного контроля. Сейчас стороны обмениваются получают друг от друга информацию только об отдельных категориях рискованных товаров, а также в случае нарушения права на интеллектуальную собственность.

Какие товары считаются рискованными, в ФТС не пояснили. Ведомство пообещало, что в будущем перечень товаров расширится.

По итогам ноябрьской межправительственной встречи РФ—КНР ФТС и таможенное управление Китая также договорились о совместном использовании возможностей систем спутникового контроля при перемещении грузов в трансграничной торговле. Помимо этого стороны подписали меморандум по сотрудничеству в торговле, позволяющий активизировать работу по «цифровым платформам» электронной торговли двух стран.

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