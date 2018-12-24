Китай начал предоставлять российским таможенникам информацию о посылках

О взаимодействии представители двух стран договорились в ноябре, подписав меморандум о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли.
В ФТС пояснили, что обмен информацией нужен для анализа данных о посылках до начала таможенного контроля. Сейчас стороны обмениваются получают друг от друга информацию только об отдельных категориях рискованных товаров, а также в случае нарушения права на интеллектуальную собственность.
Какие товары считаются рискованными, в ФТС не пояснили. Ведомство пообещало, что в будущем перечень товаров расширится.
По итогам ноябрьской межправительственной встречи РФ—КНР ФТС и таможенное управление Китая также договорились о совместном использовании возможностей систем спутникового контроля при перемещении грузов в трансграничной торговле. Помимо этого стороны подписали меморандум по сотрудничеству в торговле, позволяющий активизировать работу по «цифровым платформам» электронной торговли двух стран.