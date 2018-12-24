Китай начал предоставлять российским таможенникам информацию о посылках

Источник: РИА "Новости"

О взаимодействии представители двух стран договорились в ноябре, подписав меморандум о совершенствовании таможенного регулирования электронной торговли.

В ФТС пояснили, что обмен информацией нужен для анализа данных о посылках до начала таможенного контроля. Сейчас стороны обмениваются получают друг от друга информацию только об отдельных категориях рискованных товаров, а также в случае нарушения права на интеллектуальную собственность.

Какие товары считаются рискованными, в ФТС не пояснили. Ведомство пообещало, что в будущем перечень товаров расширится.