Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников
Собираемся в дорогу: 9 вещей (недорогих), незаменимых зимой
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Украинцы оценили поведение Цимбалюка на пресс-конференции Путина
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
После жалобы активистки Путин позвонил чиновнику с требованием
Провал Медведевой на чемпионате: реакция Тарасовой
Раскрыт доход мэра, отправившего дочь в Турцию вместо сироты
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
Россиянка рассказала о переезде и жизни в США
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
30Кого мы потеряли в 2018 году
13:23 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли закон о свободном доступе операторов связи к жилым домам

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Сенаторы внесли в понедельник в Госдуму законопроект, закрепляющий беспрепятственный доступ интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения в многоквартирные дома для обеспечения конституционного права граждан на получение информации.

Источник: Reuters

Подписи под законопроектом поставили члены Совета Федерации Людмила Бокова, Андрей Клишас, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко.

«Законопроект направлен на создание недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, направлен на обеспечение баланса интересов и конституционных прав собственников, создает важные условия развития современной телекоммуникационной среды», — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Для этого документ закрепляет право оператора получить у ответственного за содержание дома условия для размещения оборудования связи.

Также законопроект закрепляет, что за установку оборудования связи и доступ к нему с оператора связи плата не взимается, поскольку оператор связи в данном случае не использует имущество третьих лиц.

«Право на доступ граждан России к информации гарантировано Конституцией Российской Федерации. Согласно стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы, утвержденной указом президента РФ, развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры — одно из ключевых условий реализации принципов построения информационного общества», — говорится в пояснительной записке.

Новость
Мобильный и проводной интернет в России подорожает в следующем году

В настоящее время заключение жильцами с оператором связи договора на оказание услуг зачастую проблематично, отмечают авторы законопроекта. В частности, в силу прямого указания Жилищного кодекса РФ для размещения оборудования связи на общем имуществе в многоквартирных жилых домах необходимо на общем собрании собственников получить разрешение не менее двух третей голосов всех собственников помещений. На практике же обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в достаточном количестве практически невозможно.

«Поэтому договоры на размещение оборудования связи в жилых домах заключаются с нарушением установленного законодательством порядка, либо вообще не заключаются. Как следствие, операторы связи сталкиваются с препятствиями со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования и требуют с операторов связи плату за размещение, за доступ в технические помещения, где размещено оборудование и т. д. Интернет-провайдеры выплачивают управляющим организациям около 2 процентов своей выручки в год. Граждане, в свою очередь, сталкиваются с невозможностью получать услуги связи того оператора, чьи условия его устраивают», — говорится в пояснительной записке.

Указанные факторы негативно сказываются на темпах создания телекоммуникационной инфраструктуры, качестве и доступности услуг связи, развитии конкуренции, подчёркивают авторы законопроекта.

Читайте также:

 Лавров рассказал, чем грозит война между Россией и США
Запад ждет вторжения 'вежливых людей'
Россия отказалась от доллара в крупных международных контрактах
В Хабаровском крае упал метеорит и перекрыл русло реки
Дух захватывает: ушедший под воду лес сняли на видео
Кого мы потеряли в уходящем году
«Хаббл» увидел «тень» темной материи в пустоте между галактиками
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов
«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича
Спорт
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России 22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Абсолютно новая Lada: ждать осталось недолго (но это неточно) В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ планирует поставить на конвейер новинку под названием Lada Van
Кино
Появились подробности госпитализации 83-летнего Сергея Юрского Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера в состоянии средней тяжести
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Девочки милые пошла кровь 141
Про мужчин и болячки.. Или просто про болячки, не знаю... 137
Поиск себя ил боязнь трудностей? 121
Кенгуру для грудничка 93
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь