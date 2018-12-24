В Госдуму внесли закон о свободном доступе операторов связи к жилым домам

Источник: Reuters

Подписи под законопроектом поставили члены Совета Федерации Людмила Бокова, Андрей Клишас, Дмитрий Мезенцев и Олег Мельниченко.

«Законопроект направлен на создание недискриминационных (равных) условий доступа всех операторов связи к инфраструктуре многоквартирных домов, направлен на обеспечение баланса интересов и конституционных прав собственников, создает важные условия развития современной телекоммуникационной среды», — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

Для этого документ закрепляет право оператора получить у ответственного за содержание дома условия для размещения оборудования связи.

Также законопроект закрепляет, что за установку оборудования связи и доступ к нему с оператора связи плата не взимается, поскольку оператор связи в данном случае не использует имущество третьих лиц.

«Право на доступ граждан России к информации гарантировано Конституцией Российской Федерации. Согласно стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017−2030 годы, утвержденной указом президента РФ, развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры — одно из ключевых условий реализации принципов построения информационного общества», — говорится в пояснительной записке.

Новость Мобильный и проводной интернет в России подорожает в следующем году

В настоящее время заключение жильцами с оператором связи договора на оказание услуг зачастую проблематично, отмечают авторы законопроекта. В частности, в силу прямого указания Жилищного кодекса РФ для размещения оборудования связи на общем имуществе в многоквартирных жилых домах необходимо на общем собрании собственников получить разрешение не менее двух третей голосов всех собственников помещений. На практике же обеспечить присутствие на собрании собственников жилья в достаточном количестве практически невозможно.

«Поэтому договоры на размещение оборудования связи в жилых домах заключаются с нарушением установленного законодательством порядка, либо вообще не заключаются. Как следствие, операторы связи сталкиваются с препятствиями со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования и требуют с операторов связи плату за размещение, за доступ в технические помещения, где размещено оборудование и т. д. Интернет-провайдеры выплачивают управляющим организациям около 2 процентов своей выручки в год. Граждане, в свою очередь, сталкиваются с невозможностью получать услуги связи того оператора, чьи условия его устраивают», — говорится в пояснительной записке.

Указанные факторы негативно сказываются на темпах создания телекоммуникационной инфраструктуры, качестве и доступности услуг связи, развитии конкуренции, подчёркивают авторы законопроекта.