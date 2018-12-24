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12:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Сбербанк начал страховать банковские карты от кибератак

Сбербанк в декабре запустил страхование банковских карт от киберрисков, в числе которых — списание денег из-за несанкционированных бесконтактных платежей или в результате заражения смартфонов вредоносными программами, сообщает пресс-служба банка. В продукт также входит бесплатная установка на смартфоны защиты от «Лаборатории Касперского».

Источник: Reuters

Как утверждает Сбербанк, на российском рынке услуга по страхованию киберрисков для физлиц предложена впервые. Страховка автоматически предоставляется владельцам смартфонов на платформе iOS. Тем, у которого мобильный телефон на платформе Android, надо установить специальное защитное решение.

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«Риски киберинцидентов включены в обновленный продукт компании “Сбербанк страхование” “Защита карты +”. Для установки антивируса достаточно активизировать полис на сайте СК “Сбербанк страхование” и скачать программу, воспользовавшись кодом, который страховщик вышлет клиенту в СМС», — пояснили в банке.

В декабре Сбербанк запретил переводы на кредитные карты по номеру телефона. В банке объяснили эти изменения тем, что сейчас денежные переводы зачисляются по номеру телефона на любую активную карту, иногда — на кредитную. Это приносит клиентам банка неудобства, поскольку вывод средств с кредитной карты является платным.

О последней крупной кибератаке на российские банки читайте в публикации «Ъ FM».

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