Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Моряки РФ на Украине: Путин одной фразой осадил западные СМИ
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
Сергей Псахье умер прямо во время награждения на детском конкурсе
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
18-летняя Стеша Маликова пришла с отцом в шоу Малахова
Малахов отреагировал на призывы Шукшиной закрыть «Прямой эфир»
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
После жалобы активистки Путин позвонил чиновнику с требованием
Провал Медведевой на чемпионате: реакция Тарасовой
Назван доход чиновника, чья дочь поехала в лагерь вместо инвалида
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
Сергей Псахье умер прямо во время награждения на детском конкурсе
Детей чиновников отправили в Турцию вместо больных
Фоторепортажи
18Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
18Погромы в Париже
12:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В «Роскосмосе» назвали тяжелым финансовое положение госкорпорации

Первый замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников в интервью «Ъ» заявил, что оценивает финансовое состояние госкорпорации как тяжелое. По его словам, падают объемы по внешним контрактам корпорации.

Источник: РИА "Новости"
Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо. В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм.

Он рассказал, что, когда перешел на работу в «Роскосмос» в октябре 2018 года, то «не смог поверить в масштаб всех проблем». «Мы, наверное, попали не в самое лучшее время в госкорпорацию: сейчас конец года, нужно закрывать контракты, нужно решать проблемы, которые не были решены. Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет. Необходимо минимизировать все возможные потери», — пояснил Максим Овчинников.

Подробности — в интервью замглавы «Роскосмоса» «Ъ».

Читайте также:

Путин рассказал, почему социализм в России невозможен
Джулианна Мур триумфально разделась
Россия отказалась от доллара в крупных международных контрактах
Дух захватывает: ушедший под воду лес сняли на видео
Аналог Великой китайской стены обнаружили в Узбекистане
Магистром «Что? Где? Когда?» впервые стала женщина
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов
Какие компании откажутся от новогодних премий
«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича
Спорт
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России 22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Абсолютно новая Lada: ждать осталось недолго (но это неточно) В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ планирует поставить на конвейер новинку под названием Lada Van
Кино
Появились подробности госпитализации 83-летнего Сергея Юрского Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера в состоянии средней тяжести
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Дети
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина перерос сестру В сети обсуждают подросших Лизу и Гарри (фото)
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь