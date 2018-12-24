В «Роскосмосе» назвали тяжелым финансовое положение госкорпорации

Во-вторых, не все так просто с исполнением контрактов внутренних. Срыв сроков означает, что выручка не приходит по этим соглашениям, она сдвигается вправо. В-третьих, произошло секвестирование финансирования госпрограмм.

Он рассказал, что, когда перешел на работу в «Роскосмос» в октябре 2018 года, то «не смог поверить в масштаб всех проблем». «Мы, наверное, попали не в самое лучшее время в госкорпорацию: сейчас конец года, нужно закрывать контракты, нужно решать проблемы, которые не были решены. Нужно каждый день разбирать завалы, которые копились на протяжении последних лет. Необходимо минимизировать все возможные потери», — пояснил Максим Овчинников.