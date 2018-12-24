Рубль восстанавливается благодаря периоду налоговых выплат

Источник: Ведомости

Рубль дорожает на старте последней рабочей недели года. На открытии торгов понедельника доллар подешевел на 27 коп. до 68,57 руб., евро — на 20 коп. до 78,03 руб. К 11.58 доллар стоил уже 68,26 руб. (минус 58 коп. к закрытию пятницы), евро — 77,8 руб. (минус 43 коп.).

К 13.15 мск курс доллара скорректировался до 68,44 руб., а курс евро достиг 78,07 руб.

Основной фактор поддержки рубля — это приближающийся пик налоговых выплат, указывает главный аналитик «БКС премьера» Антон Покатович. По его оценке, в ближайшие дни экспортерам придется заплатить 1,1−1,3 трлн руб. налогов.

В то же время говорить о существенном укреплении рубля рано, мы скорее наблюдаем естественную коррекцию после просадки на прошлой неделе.

Кроме периода налоговых платежей факторов поддержки у рубля по-прежнему нет, считает он.