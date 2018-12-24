Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ

Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью «Россия-24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
«Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики. В России — повышение НДС, который отъест часть в том числе потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года», — сказал министр.
Согласно последним данным, темпы роста корпоративного кредитования начинают замедляться, что также скажется на экономической динамике в начале 2019 года, добавил Орешкин.
При этом, по его словам, второе полугодие «будет более позитивным», и в целом в 2019 году рост ВВП России составит 1,3%.