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15:28 (мск), источник: ТАСС

Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/ — В числе негативных факторов министр экономического развития отметил волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию и повышение НДС.

Источник: РИА "Новости"

Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью «Россия-24» министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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«Самый сложный период для экономической динамики — это начало 2019 года. Здесь целый комплекс факторов у нас сейчас сходится: это и непростая глобальная ситуация, волатильность на сырьевых рынках, снижение спроса на российскую экспортную продукцию в целом из-за замедления глобальной экономики. В России — повышение НДС, который отъест часть в том числе потребительского спроса. Политика ЦБ по сдерживанию возможных рисков усиления инфляционного давления в будущем тоже будет сдерживающим образом влиять на экономическую динамику, на кредитование в начале 2019 года», — сказал министр.

Согласно последним данным, темпы роста корпоративного кредитования начинают замедляться, что также скажется на экономической динамике в начале 2019 года, добавил Орешкин.

При этом, по его словам, второе полугодие «будет более позитивным», и в целом в 2019 году рост ВВП России составит 1,3%.

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