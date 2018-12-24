В США заговорили о новой Великой депрессии

Источник: AP 2018

Министерство финансов США обеспокоилось вопросом нехватки ликвидности в банковском секторе. Глава ведомства Стивен Мнучин на выходных лично созванивался с руководителями шести крупнейших кредитных организаций страны: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.

«Президенты [шести банков] подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций», — говорится в заявлении Минфина.

Также он привел слова президента Дональда Трампа, который опроверг слухи о том, что он собирается уволить главу ФРС Джерома Пауэлла. «Я никогда не собирался увольнять Джея Пауэлла и не считаю, что у меня вообще есть на это право», — сказал Трамп, который до этого много критиковал главу ФРС за слишком жесткую, по его мнению, денежно-кредитную политику, которая тормозила рост американской экономики.

Прошлая неделя отметилась падением сразу нескольких американских биржевых индексов. S&P 500 обвалился на 6,5 процента за три дня, NASDAQ Composite — на 8,3 процента, индустриальный индекс Dow Jones — на 7,1 процента. Аналитики называют падение сильнейшим со времен Великой депрессии 1930-х годов, пишет Business Insider.