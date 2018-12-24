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16:43 (мск), источник: Ведомости

Reuters: спутниковый оператор OneWeb предложил России долю в проекте в обмен на частоты

Спутниковый проект OneWeb на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым предложил российскому правительству опционное соглашение на покупку доли в 12,5% в проекте, если компании выделят частоты в России, пишет Reuters со ссылкой на источник в Кремле, федерального чиновника и бывшего сотрудника Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

OneWeb — это созданный в 2012 г. основателем микроспутникового стартапа O3b Networks Грегом Уайлером проект, который намеревается к 2027 г. обеспечить покрытие всей земли спутниковым интернетом. Среди инвесторов компании холдинг Virgin Ричарда Брэнсона, Qualcomm, AirBus, японская инвесткомпания SoftBank, Coca-Cola.

Для работы в России OneWeb создала совместное предприятие с Роскосмосом. Это компания «Уанвеб», 60% уставного капитала которой принадлежит глобальной OneWeb, а 40% — системе спутниковой связи «Гонец», контролируемой «Роскосмосом».

Новость
Со спутниками не всем по пути

«Уанвеб» подала несколько заявок в Государственную комиссию по радиочастотам на получение частот в России, но все эти заявки не были удовлетворены, напоминает Reuters. В октябре представитель ФСБ Владимир Садовников заявил, что OneWeb несет угрозу национальной безопасности России и может использоваться в разведывательных целях, писало Reuters. Россия — важный для OneWeb рынок, поскольку в стране много удаленных территорий, где не доступен высокоскоростной интернет, пишет агентство. Кроме того, Роскосмос должен выводить спутники OneWeb на околоземную орбиту.

Правительство все еще обсуждает предложение OneWeb и вопрос выделения частот, говорят источники Reuters. Если Россия получит миноритарную долю в OneWeb, она будет представлена в совете директоров проекта и получит доступ к его технической документации, указывает агентство.

Но, по словам федерального чиновника, российское правительство это не устраивает: Россия хочет получить доступ к документации до подписания сделки.

В правительстве и Минкомсвязи не ответили на запрос агентства, представитель OneWeb не ответил на вопрос о сделке, сказав, что «компания ведет постоянные переговоры практически со всеми странами мира».

«Ведомости» направили запросы в Минкомсвязи, Роскосмос и пресс-службу правительства.

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