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18:58 (мск), источник: Интерфакс

Региональные каналы смогут еще год продолжать вещание аналогового ТВ

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о продлении на год лицензий на аналоговое вещание для региональных каналов, передал корреспондент «Интерфакса» с заседания.

Источник: Reuters

Окончательный переход к цифровому формату телевещания в РФ начнется с февраля 2019 года и продлится полгода, последний этап начнется в июне 2019 года. Однако в связи с неоднократными обращениями отраслевых вещательных организаций, в частности, Национальной ассоциации телерадиовещателей, срок для региональных каналов будет продлен, сказал в ходе заседания ГКРЧ заместитель директора департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Геннадий Трубицын.

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«Проект решения подготовлен во исполнение поручения правительства 15 ноября (…) Он предполагает, что до принятия решения о вещании региональных каналов в цифровом эфире — будет это третий мультиплекс или каким-то иным образом будет решен вопрос — предоставить им возможность продолжить аналоговое вещание», — сказал Трубицын.

По его словам, никакого перераспределения высвобождаемых аналоговых частот после отключения аналоговых каналов первого и второго мультиплекса не предполагается, то есть ситуация существенно не повлияет на цифровой дивиденд.

В проекте решения ГКРЧ, утвержденном комиссией, говорится, что лицензии будут продлены до 19 августа 2020 года.

Трубицын пояснил, что продление определено только до 2020 года в связи с тем, что зачастую телеканалам «незачем продолжать аналог, если они, допустим, есть в крупных городах в сетях кабельного ТВ, где охват кабеля 90% и более».

«Это не окончательная дата, конечно. Есть предположение, что к 2020 году все вопросы, во всяком случае — до конца 2020 года, будут решены», — заключил докладчик.

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале следующего года и будет происходить поэтапно.

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