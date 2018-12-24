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21:37 (мск), источник: РИА Новости

Нефть марок Brent и WTI дешевеет более чем на 5%

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 68.4073   +0.40 € 77.8886   -0.08 ММВБ: $ 68.3150   -0.53 € 77.9500   -0.28
Источник: AP 2018

По состоянию на 21.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,51%, до 51,12 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,75%, до 42,97 доллара за баррель.

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