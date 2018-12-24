Нефть марок Brent и WTI дешевеет более чем на 5%
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть падают более чем на 5% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 5,51%, до 51,12 доллара за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 5,75%, до 42,97 доллара за баррель.