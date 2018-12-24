Dow Jones рухнул на почти 3%, до самого низкого показателя накануне Рождества

Источник: AP 2018

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник к завершению торгов рухнул на 653,17 пункта или на 2,91%, до отметки 21 792,2. Как отметили специалисты телеканала CNBC, это худший показатель в истории в день, предшествующий наступлению католического Рождества. Телеканал, однако, не уточнил, сколько конкретно лет он ведет такую статистику.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 65,5 пункта (2,71%), до 2 351,12, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 335,49 пункта (5,14%), до 6 192,92.

Министр финансов США Стивен Мнучин провел в воскресенье переговоры с руководителями Bank of America («Бэнк оф Америка»), Goldman Sachs («Голдман Сакс»), JP Morgan Chase («Джей-пи Морган Чейз»), Morgan Stanley («Морган Стенли») и Wells Fargo («Уэллс Фарго»). Они, согласно заявлению Минфина, подтвердили, что у них достаточно ликвидности для выдачи займов и для других рыночных операций. Отмечалось, что, по словам банкиров, на данный момент рынки «функционируют надлежащим образом».

Тем временем президент Дональд Трамп снова заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС , руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка.

Ведущие СМИ, однако, задаются вопросом, чем именно вызвано настойчивое стремление Минфина погасить неблагоприятную волну на фондовых площадках. Трамп с начала президентства (20 января 2017 года) ставил себе в заслугу именно создание предпосылок для неуклонного роста биржевых показателей.

Приостановка работы правительства затягивается

Приостановка работы федерального правительства может затянуться вплоть до начала 2019 года, предупредил в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.

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«Я не считаю, что в предстоящие два дня ситуация будет развиваться быстро. Я считаю весьма возможным то, что приостановка (работы правительства) выйдет за рамки 28-го (декабря) и продлится до открытия новой сессии Конгресса (3 января)», — предупредил он.

Малвэни заверил, что федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, проблемы могут возникнуть позднее. По данным телекомпании Си-эн-эн, приостановка тем или иным образом затрагивает более 800 тысяч человек в Соединенных Штатах. Малвэни подтвердил, что в субботу от лица президента Дональда Трампа провел консультации с представителями Демократической партии в Конгрессе и сделал им контрпредложение по поводу временного финансирования правительства страны. Камнем преткновения стал размер ассигнований на строительство пресловутой стены на границе с Мексикой.