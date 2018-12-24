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22:01 (мск), источник: ТАСС

Dow Jones рухнул на почти 3%, до самого низкого показателя накануне Рождества

НЬЮ-ЙОРК, 24 декабря. /ТАСС/. Основные фондовые площадки США отреагировали в понедельник резким спадом на сохраняющуюся неопределенность в отношении возобновления работы федерального правительства и усиливающуюся критику президентом Дональдом Трампом действий Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции Центробанка страны.

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Источник: AP 2018

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник к завершению торгов рухнул на 653,17 пункта или на 2,91%, до отметки 21 792,2. Как отметили специалисты телеканала CNBC, это худший показатель в истории в день, предшествующий наступлению католического Рождества. Телеканал, однако, не уточнил, сколько конкретно лет он ведет такую статистику.

Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 65,5 пункта (2,71%), до 2 351,12, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 335,49 пункта (5,14%), до 6 192,92.

Министр финансов США Стивен Мнучин провел в воскресенье переговоры с руководителями Bank of America («Бэнк оф Америка»), Goldman Sachs («Голдман Сакс»), JP Morgan Chase («Джей-пи Морган Чейз»), Morgan Stanley («Морган Стенли») и Wells Fargo («Уэллс Фарго»). Они, согласно заявлению Минфина, подтвердили, что у них достаточно ликвидности для выдачи займов и для других рыночных операций. Отмечалось, что, по словам банкиров, на данный момент рынки «функционируют надлежащим образом».

Тем временем президент Дональд Трамп снова заявил, что единственной проблемой экономики страны является ФРС, руководство которой, по его словам, не чувствует состояние рынка.

Ведущие СМИ, однако, задаются вопросом, чем именно вызвано настойчивое стремление Минфина погасить неблагоприятную волну на фондовых площадках. Трамп с начала президентства (20 января 2017 года) ставил себе в заслугу именно создание предпосылок для неуклонного роста биржевых показателей.

Приостановка работы правительства затягивается

Приостановка работы федерального правительства может затянуться вплоть до начала 2019 года, предупредил в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни, который временно исполняет обязанности главы аппарата сотрудников Белого дома.

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«Я не считаю, что в предстоящие два дня ситуация будет развиваться быстро. Я считаю весьма возможным то, что приостановка (работы правительства) выйдет за рамки 28-го (декабря) и продлится до открытия новой сессии Конгресса (3 января)», — предупредил он.

Малвэни заверил, что федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, проблемы могут возникнуть позднее. По данным телекомпании Си-эн-эн, приостановка тем или иным образом затрагивает более 800 тысяч человек в Соединенных Штатах. Малвэни подтвердил, что в субботу от лица президента Дональда Трампа провел консультации с представителями Демократической партии в Конгрессе и сделал им контрпредложение по поводу временного финансирования правительства страны. Камнем преткновения стал размер ассигнований на строительство пресловутой стены на границе с Мексикой.

Члены Сената Конгресса США в субботу безрезультатно завершили внеплановое заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства. Как сообщили ТАСС в аппарате Сената, следующее заседание верхней палаты состоится не ранее 27 декабря.

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