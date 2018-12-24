Dow Jones рухнул на почти 3%, до самого низкого показателя накануне Рождества

Промышленный индекс Dow Jones в понедельник к завершению торгов рухнул на 653,17 пункта или на 2,91%, до отметки 21 792,2. Как отметили специалисты телеканала CNBC, это худший показатель в истории в день, предшествующий наступлению католического Рождества. Телеканал, однако, не уточнил, сколько конкретно лет он ведет такую статистику.
Министр финансов США Стивен Мнучин провел в воскресенье переговоры с руководителями Bank of America («Бэнк оф Америка»), Goldman Sachs («Голдман Сакс»), JP Morgan Chase («Джей-пи Морган Чейз»), Morgan Stanley («Морган Стенли») и Wells Fargo («Уэллс Фарго»). Они, согласно заявлению Минфина, подтвердили, что у них достаточно ликвидности для выдачи займов и для других рыночных операций. Отмечалось, что, по словам банкиров, на данный момент рынки «функционируют надлежащим образом».
Ведущие СМИ, однако, задаются вопросом, чем именно вызвано настойчивое стремление Минфина погасить неблагоприятную волну на фондовых площадках. Трамп с начала президентства (20 января 2017 года) ставил себе в заслугу именно создание предпосылок для неуклонного роста биржевых показателей.
Приостановка работы правительства затягивается
Приостановка работы федерального правительства может затянуться вплоть до начала 2019 года, предупредил в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» директор
«Я не считаю, что в предстоящие два дня ситуация будет развиваться быстро. Я считаю весьма возможным то, что приостановка (работы правительства) выйдет за рамки 28-го (декабря) и продлится до открытия новой сессии Конгресса (3 января)», — предупредил он.
Малвэни заверил, что федеральные служащие получат зарплату, полагающуюся за период до 28 декабря, проблемы могут возникнуть позднее. По данным телекомпании
Члены Сената Конгресса США в субботу безрезультатно завершили внеплановое заседание, посвященное обсуждению принятия документа о временном финансировании федерального правительства. Как сообщили ТАСС в аппарате Сената, следующее заседание верхней палаты состоится не ранее 27 декабря.