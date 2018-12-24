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22:29 (мск), источник: РИА Новости

Силуанов заявил, что у него «большие претензии» к расчетам Росстата

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Источник: Reuters

«А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — подчеркнул министр.

Он указал на то, что Росстат мог бы задействовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, у ФНС есть вся информация о розничных продажах, добавил Силуанов.

По его словам, как считаются реальные доходы населения, знает, наверное, только сам Росстат. «Потому что качество счета этого показателя ужасно», — отметил глава Минфина.

Он рассказал, что Росстат до сих пор считает показатели вручную. При этом информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники ведомства собирают, фотографируя ценники в магазинах.

По мнению Силуанова, служба нуждается в реформах и обновлении команды. Он выразил недоумение, что Росстат, будучи важнейшим ведомством, пользуется устаревшими технологиями и инструментами.

«Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность», — заключил министр финансов.

Ранее днем стало известно, что российский премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего эту должность Александра Суринова.

В ходе ежегодной Большой пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что систему госстатистики необходимо усовершенствовать. Ему задали вопрос о достоверности озвучиваемой правительством статистики, а также о необходимости корректировки системы подсчетов данных. Глава государства ответил, что отчасти разделяет обеспокоенность этой темой, так как «голые цифры» вызывают у людей «недоумение и недоверие» к статистике.

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