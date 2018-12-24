Силуанов заявил, что у него «большие претензии» к расчетам Росстата
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения, заявил первый
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения, заявил первый
«А что касается расчета реальных доходов населения, которые считает Росстат, большие очень претензии, надо менять», — подчеркнул министр.
Он указал на то, что Росстат мог бы задействовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы. В частности, у ФНС есть вся информация о розничных продажах, добавил Силуанов.
По его словам, как считаются реальные доходы населения, знает, наверное, только сам Росстат. «Потому что качество счета этого показателя ужасно», — отметил глава Минфина.
По мнению Силуанова, служба нуждается в реформах и обновлении команды. Он выразил недоумение, что Росстат, будучи важнейшим ведомством, пользуется устаревшими технологиями и инструментами.
«Сейчас совершенно другие требования к Росстату, потому что реализуем нацпроекты, другая отчетность», — заключил министр финансов.
Ранее днем стало известно, что российский премьер Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего эту должность Александра Суринова.
В ходе ежегодной Большой