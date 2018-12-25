На родине Ленина строят энергокоммунизм

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

24 декабря на аппаратном совещании губернатора и правительства Ульяновской области было заявлено, что «в первом полугодии 2019 года не будет роста тарифов на тепло, электричество и водоснабжение». При этом губернатор региона Сергей Морозов, заметив, что правительство региона «является пионером в работе по справедливому тарифообразованию», отметил, что «ряд бизнесменов не согласен с этими решениями, и правительство региона готово отстаивать эти решения в суде».

В пятницу на региональном форуме депутатов «Единой России» господин Морозов сделал еще более жесткое заявление: «Я запрещаю поднимать тарифы на электроэнергию в Ульяновской области в ближайшие годы и готов судиться с поставщиками электроэнергии. Кроме того, тарифы на теплоснабжение в ближайшие пять лет должны попасть под жесткий контроль».

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Тарифы естественных монополий (в том числе на передачу электроэнергии, на тепло и энергоснабжение) устанавливаются региональными энергетическими комиссиями (РЭК) на основе тарифных заявок от поставщиков энергоресурсов. Контроль за регулированием тарифов ведет ФАС.

Обычно тарифы ЖКХ повышаются с 1 июля, но в 2019 году будет сделано исключение. В сентябре правительство приняло решение проиндексировать с 1 января 2019 года тарифы на 1,7%, а с первого июля — на 2,4%. Индексация не учитывает рост НДС на 2 процентных пункта до 20%, хотя об этом просили поставщики энергоресурсов. Рост тарифов ограничен уровнем инфляции (4%), но регион может ограничиться и меньшим повышением.

Глава департамента по регулированию цен и тарифов министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области Сергей Ципровский подтвердил «Ъ», что «тарифы на передачу электроэнергии будут заморожены на следующий год, а тарифы для населения повысятся на одну копейку», «будут заморожены на год и тарифы на теплоснабжение для ульяновского филиала “Т Плюс” (подконтрольно “Ренове” Виктора Вексельберга.— “Ъ”)».

Господин Ципровский отметил «Ъ», что есть ряд причин для такого решения, в том числе рост полезного отпуска электроэнергии, что «ведет к снижению себестоимости», а также «включение организациями в тариф необоснованных затрат».

То, что тарифы замораживаются на несколько лет, чиновник не подтвердил, заметив, что «на такую долгосрочную перспективу не считают, расчет ведется на год».

«Эта политика длится, наверное, с полгода, — сказал “Ъ” руководитель ульяновского УФАС Геннадий Спирчагов.— На форуме предпринимателей тоже звучало, что тарифы энергетиков надо понижать, но никаких расчетов мы не видели. Мы два месяца просим у правительства региона показать нам эти расчеты, но нам их так и не предоставляют. И пока никто — ни энергоснабжающие организации, ни правительство области к нам с вопросами по тарифам не обращались. Наша позиция — тариф должен быть ниже инфляции».

Энергетики с позицией региона не согласны. «Мы считаем, что это ошибочное решение, — сказал “Ъ” гендиректор “Ульяновскэнерго” (энергосбытовая компания) Юрий Осипенко.— Того же мнения газовики, теплоэнергетики. Подготовим независимое экспертное заключение, и если не удастся решить на уровне административного ресурса, обратимся в суд».

По его словам, такое решение власти «очень жестко бьет» по экономике компании.

«Мы в таких условиях не сможем работать, сокращать штат или переводить на сокращенную рабочую неделю в ущерб качеству мы не будем». Насколько предлагало «Ульяновскэнерго» повысить тариф, он не пояснил, заметив, что «этот уровень еще подсчитывается», но уверен, что «повышение в любом случае необходимо, и оно зависит от того, как будет лихорадить экономику страны, насколько скакнут доллар и евро, кроме того, нередко торговля на оптовом энергорынке идет по одним ценам, а потом вылезают совсем другие».

Господин Осипенко также подчеркнул, что на фоне огромных долгов региона за электроэнергию «добивать урезанием тарифов — это неправильно».

По данным «Ульяновскэнерго», общая задолженность региона за электроэнергию в 2018 году выросла на 450 млн руб., до 3 млрд руб., из которых 917 млн руб.— долг предприятий ЖКХ. В компании отмечают, что «ситуация с платежами катастрофическая». По итогам 2017 года дебиторская задолженность «Ульяновскэнерго» увеличилась на 0,8 млрд руб., до 4,1 млрд руб., чистая прибыль составила 484 млн руб.

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В ульяновском филиале «Т Плюс» от комментариев отказались, отметив, что надо сначала изучить обоснования регионального правительства. Источник, близкий к руководству филиала, заметил, что «если не удастся убедить департамент тарифов, то, конечно же, придется судиться».

«Я приветствую политическую волю губернатора, но полагаю, что энергетики на это не пойдут и будут судиться, и на цифрах, видимо, добьются своих интересов, — сказал глава профильного комитета регионального заксобрания Дмитрий Грачев (ЛДПР).— В любом случае, учитывая, что все само тарифообразование — очень непрозрачная система, сам по себе судебный процесс позволит посмотреть, что там на самом деле происходит».

Впрочем, ульяновский адвокат Григорий Каленов не исключил, что суд может встать на сторону областного правительства: «Я считаю, что у губернатора есть все правовые основания на такие заявления, и облправительство вправе принять решение о нулевом повышении. У монополий нередко тариф можно резать процентов на двадцать, тем более что раньше им всегда повышали по максимуму».